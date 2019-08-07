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現代太鼓表演「萬華響—MANGEKYO」 感受演員力與美

2019-08-07 14:57經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

萬華響是集結日本太鼓天團DRUM TAO、沉浸式光雕投影團隊teamLab、日本國寶級服裝設計師小篠順子，共同創造出的現代和太鼓表演。

「萬華響—MANGEKYO」去年在日本公演後，因鍛鍊到極致的肉體、揮灑汗水的熱力演出，再由專業光雕投影團隊teamLab操刀視覺效果，完全顛覆和太鼓給人的不起眼、枯燥乏味印象，因而大受日本櫻花妹歡迎。今年更正式成為定期公演。

DRUM TAO擁有26個國家、500座城市的巡迴公演經驗，動員超過800萬人次前來觀賞表演的傲人實績，為傳承正宗日本娛樂的專業表演團體。

「DRUM TAO」躍動的精采太鼓表演外，由御用服裝設計師—小篠順子所設計之大師級的服裝作品也實是萬華響的一大看點。其設計皆配合表演主題、主視覺聲光效果，適合激烈活動的鼓手穿著，同時也兼顧精美與設計感。享譽國際的小篠順子大師，是史上最年輕的日本設計新人大獎「裝苑賞」之得獎者，時常參加巴黎時裝週，及世界各地舉辦時裝秀。

她的母親—小篠綾子女士也是揚名古今的日本設計師，她的故事曾被改編成日劇『糸子的洋裝店』。台灣目前沒有引進小篠順子的品牌，想親眼目睹大師級的服裝作品，勢必不要錯過精彩的萬華響演出！

目前萬華響為常規性演出，演出會場位於有樂町站和銀座站附近，交通便利之餘，都可配合行程規劃，選擇方便觀賞的時間！

此次萬華響的演出團隊，為讓台灣的朋友也能輕鬆感受精彩的和太鼓表演，特別舉辦台灣專屬活動舉行線上抽獎，將抽選出６名幸運兒，招待免費日本機票、住宿、以及各式人氣東京觀光行程，如搭乘水上巴士、登高東京晴空塔展望台等，其中更包含觀賞萬華響演出，全程皆由演出團隊免費招待。

日本和太鼓「萬華響」演出。 圖／業者提供
日本和太鼓「萬華響」演出。 圖／業者提供
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