家樂福砸500萬 徵選「真食獎」創新提案

2019-08-07 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近一年積極投入對食物轉型議題重視的家樂福，繼去年領先國內通路提出四大非籠飼雞蛋承諾，希望翻轉台灣不正常的雞蛋市場外，今（7）日舉行「第二屆家樂福真食獎」記者會，宣告今年將擴大徵集更多非營利組織的食物轉型計畫。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，關於食物轉型，家樂福要做的不僅只是食安把關，而是更進一步思考消費者需要的是什麼？並期待透過通路的力量，去找尋有共同理念的廠商一起生產製造，給消費者真正需要的。

循此模式，家樂福搶中元普渡商機今年便出奇招，攜手台灣友善雞蛋聯盟、日本京都宇治代言人茶茶小王子，宣布獨家推出台灣首支非籠飼雞蛋蛋捲，協同「三叔公食品」製作，以安心食材加上童趣的包裝，搶攻家庭親子客群，上市短短兩周已銷售逾1萬包。

蘇小真指出，「2019第二屆家樂福真食獎」以「食物轉型」為主題，聚焦於「食育推動」、「健康飲食」、「營養均衡」三大面向。

「食育推動」主要傳遞永續糧食、永續農業的精神，無論是多媒體、專欄文章、農村小旅行或教育課程等多樣方式，來翻轉大眾對於食物的想像。

「健康飲食」則著重在社會倡議、異業合作、在地溝通等多樣方式，透過各樣的具體行動來確保整體食物供應鏈的安全。

「營養均衡」除了推動「如何降低飢餓人口」的議題外，針對飲食習慣的改變，使得營養不均也是當下值得探討的話題。