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九二一地震將滿20周年 結構技師推耐震工法

2019-08-07 09:18經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

屋齡超過30年的老舊住宅數量為410萬戶，占所有住宅的47.5％。結構技師、建築安全履歷協會理事長戴雲發呼籲，危老與都更雙軌老屋改建潮，應成為提升台灣建築品質的契機，因此在推動「建築安全履歷」五年後，下一階段結構技師將在第一線綁鋼筋、做系統模板。

戴雲發強調，雖然營建成本提高15~20%，但透過該工法抗震韌性較傳統提升33%，每一層樓工期也較傳統縮短半天到一天，整體來說建商的接受度，可望較以往結構技師認證上提升3~5倍。目前已有台北市木柵建案將採取該工法，桃園中麗建設也將合作。

由於台灣位於環太平洋地震帶，平均30到50年就有一次類似九二一的大地震，2014年由戴雲發創立的「建築安全履歷協會」，源自九二一大地震後對台灣建築品質的震撼，希望將九二一大地震倒塌受損大樓，設計施工的十大危險基因，透過建築內部鋼筋混凝土結構及施工品質，確保能蓋出禁得起地震考驗的建築。

建築安全履歷協會推動「建築安全履歷」今年邁入第5年，推動有血統證明的「建築安全履歷」，製定蓋房子的SOP標準作業流程，尤其是最關鍵的鋼筋綁紮及混凝土品質，全程以影像紀錄，並推動建案標準認證機制。

下一階段，戴雲發則要透過Alfa Safe工法，在第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿，並經過「國家地震中心」的測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的抗震韌性較傳統工法提升近1倍、「Alfa Safe系統牆」的抗震韌性較傳統牆提升約33％，耐震能力更提升，也能更確保建造的房屋更安全穩固。

今年九二一大地震將屆滿20周年，戴雲發為了落實「Alfa Safe耐震系統工法」，將親自到工地綁鋼筋及訓練團隊，甚至未來也將在工地做第一線混凝土灌漿，以最新的「Alfa Safe系統模板」蓋出超高品質的「清水模百年建築」，這類建築不僅耐震，甚至室外牆面不用再打底粉刷，即可直接真實呈現，或直接油漆或貼磁磚與石材，就能擁有超強防水能力，並可成為「超越百年的建築」。

戴雲發表示，這波危老都更改建潮，若能將最高端、科技的建築工法導入，民眾就能住到一百年都不需要被都更的優良安全住宅。

建築安全履歷協會創立結構技師工班，將在工地提供第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿等。圖／...
建築安全履歷協會創立結構技師工班，將在工地提供第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿等。圖／台灣建築安全履歷協會提供
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建築安全履歷協會創立結構技師工班，將在工地提供第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿等。圖／...
建築安全履歷協會創立結構技師工班，將在工地提供第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿等。圖／台灣建築安全履歷協會提供
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