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上海獲批創建中國首個郵輪旅遊發展示範區

2019-08-06 22:52聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸文化和旅遊部批准上海創建中國首個郵輪旅遊發展示範區，營業面積達1700平方公尺的首個郵輪港進境免稅店，將在今年中國國際進口博覽會期間正式開業。

新華社援引上海市文化和旅遊局相關負責人表示，上海獲批後，將在郵輪旅遊政策創新、輻射範圍、發展格局、服務能級等方面實現重大跨越。

上海將努力建成亞太地區郵輪旅遊樞紐港、世界一流郵輪母港和郵輪旅遊目的地，建成亞太郵輪企業總部基地和具有全球影響力的郵輪經濟中心，將參與全球郵輪合作與競爭，打造郵輪經濟高質量發展「全國樣板」，進一步增強服務國家戰略能力。

數據顯示，上海港郵輪業務連續三年登頂亞洲第一，連續五年位列全球前四，佔全國郵輪市場63%。

報導引述業內人士指出，上海正從上、中、下游整體推進郵輪產業建設。在產業鏈上游，上海積極推動郵輪設計建造，與中船、芬坎蒂尼、招商局等深化戰略合作，推動中船與嘉年華、芬坎蒂尼簽訂總價近50億美元的「2+4」艘大型郵輪製造合同，國產大型郵輪製造正式啟動。

在產業鏈中游，上海推動郵輪總部基地建設，吸引佔據全球82%市場比重的前四大郵輪公司嘉年華集團、皇家加勒比集團、諾唯真集團、地中海郵輪先後在上海開啟亞洲首航。

在產業鏈下游，上海不斷完善郵輪港購物休閒配套，近兩年口岸出境免稅店營業額年均人民幣1.2億元。

報導稱，上海推動郵輪經濟發展政策體系逐步完善，上海市政府去年印發《促進本市郵輪經濟深化發展的若干意見》。上海首創郵輪旅遊合同示範文本，發佈全國首個郵輪旅遊經營規範，首創中國郵輪綜合保險，首創郵輪船票制度，首創郵輪通關條碼等政策體系的完善和制度的創新突破，為上海郵輪經濟發展注入「催化劑」。

大陸文旅部批准上海創建中國首個郵輪旅遊發展示範區。圖：本報系資料庫
大陸文旅部批准上海創建中國首個郵輪旅遊發展示範區。圖：本報系資料庫
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郵輪上海
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