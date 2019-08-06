親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

政策考量？鄭弘儀擠掉美腿主播 強勢重返三立新聞台

科妍玻尿酸皮下填補劑 通過TFDA銷售核可

2019-08-06 17:25經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

玻尿酸廠科妍（1786）研發生產適用於微整型醫美之凝膠劑型（含麻藥）玻尿酸皮下填補劑愛霓密絲瀲灩及愛霓密絲雅緻輕感皮下填補劑，獲中華民國衛生福利部（TFDA）核發第三類醫材銷售許可證。

科妍表示，愛霓密絲瀲灩輕感（ANIMERS Aqua LA）為皮下填補劑，適用於治療細紋，例如嘴週細紋、嘴角或強化嘴唇線條及豐唇，衛部醫器製字第006516號；而愛霓密絲雅緻輕感（ANIMERS Bella LA）亦為皮下填補劑，適用於臉部中、重度皺紋或皺摺，例如法令紋，衛部醫器製字第006517號，預估未來可挹注成長新動能。

科妍表示，其研發生產之含麻藥凝膠新劑型玻尿酸，愛霓密絲瀲灩及愛霓密絲雅緻輕感皮下填補劑，其主成份為微生物醱酵穩定性高的透明質酸，且因添加鹽酸利度卡因（Lidocaine），可減緩治療過程中的疼痛與不適感。

科妍持續擴大通路布局，包括醫美用皮下填補劑、關節腔注射液與防沾黏等三項佈局，今年業績可望維持高成長。三大產品之一的皮下填補劑已透過雀巢集團旗下高德美在中國銷售，業績持續增長；而備受關注的防沾黏新品，目前已取得國內婦產科及骨科應用。由於採玻尿酸進行的防沾黏應用，幾乎是市場首見，因此不論是剖腹產或骨科手術的防沾黏耗材，都屬個人商業保險給付範圍，使用率可望提高。防沾黏產品今年也將完成中國大陸中央檢驗所檢驗報告，中國開放二胎策略後，爆量新生兒的剖腹產市場商機龐大，外科用防沾黏產品需求大，成為經營團隊重點市場。

看好未來玻尿酸市場大餅，科妍也已決議投資10億元興建新廠，完工後年產能將可提升至1千萬支，以目前年產量200萬支來看，至少五倍跳升。

醫美
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:49

巧克力竟有麻辣鍋口味！品牌亂鬥無極限 聯名老哏為何重出江湖？

2019-08-06 15:46

DO IT Today展 產官研合作秀29智慧製造技術

2019-08-06 14:44

台達喚醒氣候意識 承諾捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 14:21

樂天看準外食趨勢 延攬吉野家加入Pickup

2019-08-06 14:21

玩具總動員4大賣！好的「創新」要有市場規模，老總：從這3個出發點切入

2019-08-06 12:34

延續偏鄉送愛 康和證券公益單車環島15天

2019-08-06 11:40

合庫人壽支持家庭照顧者 台中接力演唱

2019-08-06 11:00

台開「新天堂樂園」吸人潮 貨櫃星巴克7月營收全台之冠

2019-08-06 10:42

昇華大股東 申讓全部持股

2019-08-05 23:26

策略行銷／賈中道…幫客戶賺錢 擺第一

2019-08-05 22:50

職場修煉室／拒絕管理五不

2019-08-05 22:49

管理講堂／管理的最高境界

2019-08-05 22:49

商業興觀點／全通路時代來臨

2019-08-05 22:49

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 19:36

Yahoo感謝會員 首度推出「818會員感謝季」

2019-08-05 17:10

NCC補助具口述影像節目 今年預算還有230萬

2019-08-05 15:11

新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25

王品兩岸展店添財火 首跨禮盒市場

2019-08-05 14:18

高績效教練／把資訊當貨幣

2019-08-01 23:57

管理錦囊／善用OKR目標 激發責任感

2019-08-01 23:57

新創企業／培養獨角獸 鏈結國外市場

2019-08-01 23:57

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

重貶變大升！新台幣勁揚1.18角 匯市發生了什麼事？

2019-08-06 16:35

人民幣破7元市場嚇趴 新台幣成交量創逾10年新高

2019-08-05 20:52

人民幣貶破七…台灣代工廠「鬆口氣」

2019-08-06 00:56

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 19:36

鴻海7月營收3,980億元 創歷年同期新高

2019-08-05 20:02

歡慶八八節 0050、0056 ETF連結基金申購免手續費

2019-08-06 11:08

人民幣會貶到哪？理財專家給你2種選擇

2019-08-06 16:39

貨幣貶值 電子製造商進補

2019-08-06 01:05

貨幣戰來了 孫明德：台灣出口商當心「空歡喜」

2019-08-06 09:25

人民幣破7 外銀：市場自然反應還可能到7.2

2019-08-06 08:42

溫和調整 基本工資預期漲5%

2019-08-05 23:32

人民幣、台幣大貶 雙A獲利恐遭侵蝕

2019-08-06 01:04

楊應超看貨幣戰：美中最快本周發穩定信心聲明

2019-08-06 11:26

新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12

新台幣重貶 機械鋼鐵廠乘機搶單

2019-08-06 01:03

熱錢撤退 匯率跌勢還沒完

2019-08-06 00:52

離岸風電國產化 跨大步

2019-08-05 22:54

新台幣重貶 工商團體：不健康貶值長期影響不利

2019-08-05 19:36

反送中罷工擴大 蔡明興：富邦銀香港分行啟動緊急應變

2019-08-06 10:36

進口車大軍壓境 國產車促降引擎進口關稅

2019-08-05 23:17

台開「新天堂樂園」吸人潮 貨櫃星巴克7月營收全台之冠

2019-08-06 10:42

力抗進口車 汽車業促引擎關稅減半

2019-08-05 23:33

法人認為：美元變數多 人民幣不宜長期持有

2019-08-05 22:36

銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01

熱錢落跑 台幣爆量32億美元

2019-08-06 00:53

砷化鎵三雄 全新穩懋宏捷科7月營收亮眼

2019-08-05 21:39

保險信望愛國泰金大贏家 董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎

2019-08-05 19:14

內部風險降溫 川普加大對陸施壓力道

2019-08-06 09:54

韓國基本工資已是台灣2倍多 勞動部只求「溫和調漲」5％

2019-08-05 20:25

國票金董座魏啟林：其他兩家純網銀恐「自己人打自己人」

2019-08-06 16:17

外資又落跑 7月淨匯出千億元

2019-08-05 18:08

面板雙虎第2季續虧 群創友達上週遭外資賣超

2019-08-05 18:55

鼓勵員工冷氣別吹太冷 半年省37萬每人發1千元

2019-08-06 16:49

美台利差縮小 壽險避險成本估減700億

2019-08-06 00:55

昇華大股東 申讓全部持股

2019-08-05 23:26

鴻海優化管理 陸廠導入AI辨識

2019-08-06 00:00

陳冲：純網銀 鯰魚效應代價大

2019-08-05 23:58

外資落跑 7月匯出千億

2019-08-06 00:55

美中貿易戰掀匯率戰 業者齊喊新台幣應續貶

2019-08-06 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top