科妍玻尿酸皮下填補劑 通過TFDA銷售核可

2019-08-06 17:25 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



玻尿酸廠科妍（1786）研發生產適用於微整型醫美之凝膠劑型（含麻藥）玻尿酸皮下填補劑愛霓密絲瀲灩及愛霓密絲雅緻輕感皮下填補劑，獲中華民國衛生福利部（TFDA）核發第三類醫材銷售許可證。

科妍表示，愛霓密絲瀲灩輕感（ANIMERS Aqua LA）為皮下填補劑，適用於治療細紋，例如嘴週細紋、嘴角或強化嘴唇線條及豐唇，衛部醫器製字第006516號；而愛霓密絲雅緻輕感（ANIMERS Bella LA）亦為皮下填補劑，適用於臉部中、重度皺紋或皺摺，例如法令紋，衛部醫器製字第006517號，預估未來可挹注成長新動能。

科妍表示，其研發生產之含麻藥凝膠新劑型玻尿酸，愛霓密絲瀲灩及愛霓密絲雅緻輕感皮下填補劑，其主成份為微生物醱酵穩定性高的透明質酸，且因添加鹽酸利度卡因（Lidocaine），可減緩治療過程中的疼痛與不適感。

科妍持續擴大通路布局，包括醫美用皮下填補劑、關節腔注射液與防沾黏等三項佈局，今年業績可望維持高成長。三大產品之一的皮下填補劑已透過雀巢集團旗下高德美在中國銷售，業績持續增長；而備受關注的防沾黏新品，目前已取得國內婦產科及骨科應用。由於採玻尿酸進行的防沾黏應用，幾乎是市場首見，因此不論是剖腹產或骨科手術的防沾黏耗材，都屬個人商業保險給付範圍，使用率可望提高。防沾黏產品今年也將完成中國大陸中央檢驗所檢驗報告，中國開放二胎策略後，爆量新生兒的剖腹產市場商機龐大，外科用防沾黏產品需求大，成為經營團隊重點市場。

看好未來玻尿酸市場大餅，科妍也已決議投資10億元興建新廠，完工後年產能將可提升至1千萬支，以目前年產量200萬支來看，至少五倍跳升。