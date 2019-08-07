環保意識正夯！電子券不怕忘記帶 普及率高達九成

2019-08-07 00:00 文／ Edenred 台灣 提供



國內智慧手機普及和網路覆蓋率高，加上電子券操作流程簡易，一般大眾對於此新型態的支付方式接受度高。根據波仕特市調公司針對2018台灣電子券所做的市場調查報告指出，2018年台灣電子券普及率近九成，相較2016年成長8%。調查結果顯示，在電子券使用滿意度上，台灣民眾電子券使用滿意度達80%，「電子票券」 相較於「實體/紙本禮券」 主要沒有實體攜帶、儲存等問題，且可減少紙張浪費，故受到民眾青睞。多數男性認為紙本禮券「放在皮包佔空間」，女性則認為紙本禮券「容易忘記帶、易遺失且不環保」，顯示環保意識抬頭。

分享 facebook

電子券應用日漸普及，在2018年約有72%受訪者已改變偏好傾向接收電子券，最受歡迎的電子券類別為量販百貨、便利超商、連鎖速食; 在各族群電子券使用行為上，女性收過及用過電子券的比例較男性高出7%，不過男性在「非常滿意」的比例較女性高出13%，而50歲以上族群雖然滿意度稍低，但在實際使用率上則與中壯年族群相當，皆超過九成。

分享 facebook

全台最大電子券發行商Edenred業務副總葉義政表示「由於一般消費大眾對電子券的接受度高，光在去年由Edenred所發出的Ticket Xpress即享券已突破千萬張，而各大品牌也發現了這個趨勢，紛紛尋求電子券發行的合作。

目前Edenred 的合作商家已經超過80個知名連鎖品牌、31,356個兌換點及68個點數平台。Edenred更提供近400家大型客戶及1,000多家中小型客戶電子票券服務，讓客戶的行銷活動，員工獎勵活動更環保、便利，為台灣電子券市場建構了完善的網絡體系。在資安方面，亦於去年獲得BS10012國際資安認證，落實個資管理安全。

電子券的多元應用及彈性，深受台灣企業客戶及台灣民眾的喜愛，電子券除了從根本上解決傳統紙本禮券的缺點外，更幫助企業以更聰明有效率的方式發送贈禮，而使用者也可以揮別傳統紙券的各種不便，體驗到電子券在日常生活中帶來的方便性與實用性。