樂天看準外食趨勢 延攬吉野家加入Pickup

2019-08-06 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



樂天市場看準近年外食新趨勢，今（6）日宣布攜手吉野家登場樂天Pickup，將全台71間吉野家門市帶進樂天Pickup，以龐大的會員為基礎、結合點數加乘的購物優勢，打造樂天「企業夥伴」共榮平台，積極促進實體與虛擬間互連，將銷售界線消弭，並從跨產業攜手合作中，提供消費者更便捷性與多元性的服務。

為慶祝台灣吉野家Pickup店開幕，樂天即日起至10月31日止，推出丼飯系列商品買十送一，加碼於8月單筆消費滿300元點數回饋50點，累積疊加的好康，透過便利多元的樂天Pickup服務，一次買分多次領，消費者也能透過樂天Pickup的送禮服務盡情分享。

樂天Pickup服務去年上線，主打電子票券，強調「一次買、分次領、跨店取」的新世代三大新概念。樂天表示，Pickup服務能讓實體店面增加門市來客數，也能協助線上店家經營線下散客更有效率，透過和具實體店面的店家合作，將紙本票劵電子化。

消費者或樂天會員可於樂天平台上購買票券，接著透過App下載領券，即可到指定實體門市做使用，可分次使用。樂天表示，讓有些如咖啡等不適合在網上販賣的商品，也能透過網路銷售，無法有效經營線下散客的樂天店家，也可藉此進行更好的會員促銷活動，提升線下消費者黏著度。

樂天指出，透過實體店面結合Pickup，經由樂天多元生態圈的會員及樂天點數串聯加值，增加曝光、銷量，同時能開拓不同族群的市場，進而增加實體門市來客數