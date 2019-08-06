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台達喚醒氣候意識 承諾捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 14:21經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）旗下台達文教基金會，在莫拉克風災十周年前夕透過台達研發亮度可達36,000流明世界最高的8K雷射投影機，於高雄科工館公益特映一系列8K環境教育影片，期以震撼影像喚醒大眾氣候意識。

影片包括由齊柏林導演生前拍攝八八風災空拍影像重製而成首度亮相的《看見莫拉克》；由那瑪夏民權國小師生共同演出的民權國小重建故事《那瑪夏的呼喚》，以及獲海內外熱烈迴響全台首部8K環境紀錄片《水起．台灣》。

2009年莫拉克颱風侵襲台灣帶來莫大的災損，台達隨即協助重建於風災中全毀的那瑪夏民權國小，成功打造兼顧防災與節能的鑽石級綠建築，更多次於聯合國氣候變遷大會中分享案例。

同時為因應地方需求，台達更決定將再繼續贊助民權國小附設幼兒園興建校舍，強化照顧學齡前學童。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華在特映會前致詞時表示，氣候變遷所帶來的衝擊，有九成的災難與水息息相關，像是極端降雨、暖冬乾旱、珊瑚白化或是海平面上升等災害。

今日結合社會大眾對莫拉克十周年的關心，希望能透過8K投影的細緻畫面，忠實呈現齊柏林導演生前所拍攝的風災空拍照片，以及《水起．台灣》所揭櫫的台灣水資源議題，在紀念風災傷痛的同時也警惕我們正視氣候變遷的破壞力，讓社會大眾及各界決策者都能再次重視全球暖化、水資源不均所帶來的挑戰。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，我們在那瑪夏重建的不僅是座小學，也是避難中心、更是座永續綠建築，讓孩子們能夠「離災不離鄉」，在節能安全的綠建築中學習。

很高興民權國小啟用後就讀學童逐年成長，基金會也計畫進一步捐建那瑪夏民權國小附設幼兒園，讓原來鄰近河床的幼兒園班級能有更安全的學習環境，讓下一代的新生兒能夠在健康節能的綠建築裡成長、茁壯。

由台達電子文教基金會捐助重建，並由郭英釗建築師設計的那瑪夏民權國小，自2015年起達到淨零耗能，相較於台灣小學的平均能耗節能成效高達93%。

今年更導入台達的分散式能源系統，整合創能、儲能和能源管理多重功能，提升可再生能源的使用與部落的防災韌性。

台達電那瑪夏綠建築
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