玩具總動員4大賣！好的「創新」要有市場規模，老總：從這3個出發點切入

2019-08-06 12:34 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



「玩具總動員4」胡迪(左)與寶貝再續前緣，有更多的冒險。 圖／摘自imdb 分享 facebook

我平常很少看動畫片和特效片，但上週破例去觀賞「玩具總動員4」，因為看到佳評如潮，感到好奇。看完以後非常震撼，徹底被征服，為什麼一部卡通片能拍得這麼好？老少咸宜，有親情、友情、愛情，充滿情緒張力，不只能讓小朋友笑、更能讓大人哭。

令人驚訝的是這部電影的社會性，不只有玩具在溫暖的家陪主人歡樂，還有那些被人遺棄的玩具，到處轉手流浪。男主角胡迪牛仔一直強調「忠心」的重要性，認為自己的功能就是陪小主人並讓他快樂，但女主角寶貝（一個被遺棄的玩具）卻不這麼想，覺得出去看看世面不也是挺好，可以重新找回自我。

電影的最後，巴斯光年對男主角胡迪說，他的夢想是「邁向宇宙、浩瀚無垠」，我不禁莞爾，這年頭做宇宙夢的人，還真不少！

「玩具總動員4」給我們最大的啟示是創新，不管是個人、企業或電影，唯有不斷創新，勇敢做自己，走不同的路，才能開拓更廣闊的天空，不走出去就永遠沒有機會，這是片中女主角的台詞。

事實上台灣文創產業也充滿不少創新元素，以今年金曲奬為例，即可看出台灣文創的潛力，反映了新老世代的交替。最佳男歌手是為了從事嘻哈音樂而輟學的台大高材生Leo王，最佳女歌手則是歌壇老將林憶蓮，最佳國語專輯獎是新人孫盛希，而年度專輯獎和年度歌曲獎則被蔡依林抱走，相當平衡。

我特別欣賞林憶蓮。6年前她就以「蓋亞」專輯獲得金曲奬最佳女歌手，這張電子搖滾作品和她以前抒情唯美的作風完全不同，實驗性很濃。這次又以更大膽的實驗新作得奬，唱功比編排更吸引人，証明她是不斷挑戰突破自己風格的藝人。

另外值得一提的是蔡依林，她並不是我喜歡的類型，但我欣賞她不斷嘗試新曲風的可能，而且願意觸碰敏感時事議題，不愧是流行天后。

並非每一個歌手都願意堅持創新，許多人陷在「流行」與「創新」間，非常掙扎。以謝金燕為例，每年跨年晚會都會唱一系列經典電子舞曲，只是道具從汽車換成飛機，顯得沒有新意。連她本人也曾表示，如果沒有新歌，就不要再唱跨年了。

我認為創新的養成，有幾個出發點：

第一是「跨地域」，我們應想像全球的市場，以開發外國客戶目標。

第二是「跨領域」，像「5G電競直播平台」，就是跨域整合。

第三是「從點跳躍到從生態系」，一般人都是慢慢來，新規則是贏家通吃，一開始就要集結所有要素，「整合」比「創作」重要，「生態系」大於個別「公司」。

全球直播平台的趨勢，排山倒海而來，台灣仍然陷在網紅的格局，事實上可以做的事太多了。夢工場創辦人Jeffrey Katzenberg最近搞了一個平台Quibi，請來前eBay CEO，天使輪就募到10億美元。

未來文創的成功，不能只靠內容，還包括資本、平台、資源整合，簡單說就是「跨界」。大陸BAT都在打造娛樂生態系，台灣不能只侷限於內容創意，未來要有更多台哥大和AppWorks這樣的跨領域結合，形成贏家俱樂部。

我年輕的時候，曾想當電影導演，但後來放棄。未來我要運用資本專業，透過「金融」和「資源整合」，整合「創意」，打造5G世界文創新貴，這雖不是「創意」，但絕對是「創新」和「創造」。

談到創新與走出舒適圈，我感到比較可惜的是台灣的年輕人。最近是年輕人畢業踏入職場的時期，不少人來向我請教或面試，但我訝異的是很少人對自己的未來有清楚的想法或創意的規劃，大部分仍拘泥於傳統的工作思維，如銀行MA或外商公司。

台灣的年輕人必須懂得規畫自己的未來，在大學時應盡可能嘗試各種不同的實習機會，發掘自己的興趣，多體驗傳統產業與高科技、大公司與小新創、台灣與大陸或海外工作機會。

台灣的問題是舞台太小，缺乏想像力，年輕人缺乏冒險的勇氣，或者是願意冒險但沒有好好規劃路徑，造成很多徬徨的遊子，以及不愉快的職業憤青。

台灣太封閉，我們的環境和市場限制了年輕人的想像力，所以年輕人在規劃他們未來的時候，不懂得如何和世界做連結，因此很難有前瞻跨界的設計。然而趨勢是阻擋不了的，你必須走在它前面，才能駕馭趨勢，否則你將被洪流淹沒。

「玩具總動員4」給我們的反省，是不要永遠作為別人的玩具。台灣，你是誰的玩具？

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