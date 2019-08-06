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世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

合庫人壽支持家庭照顧者 台中接力演唱

2019-08-06 11:00經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）七多年來攜手合庫人壽支持家庭照顧者，近三年為了讓更多年青人關注照顧議題，以公益演唱會方式邀請許多知名歌手共襄盛舉，並給予照顧者適時喘息與精神鼓勵。

繼上周（7月26日）台北場由陳昇、娃娃金智娟、秀蘭瑪雅、賴銘偉等拉開「守護愛相伴」公益演唱會序幕，台中場(8/3)於方舟TADA溫暖開唱，由音樂製作人陳國華老師、超級偶像張芸京與黃文星，以及星光幫謝震廷和曾沛慈同台演出，台中市政府衛生局局長曾梓展親臨現場，為家庭照顧者長期對家人付出的愛加油打氣。

曾梓展表示，目前台中市有長照需求者約為8萬3,000人，其中近五萬為家庭獨自承擔，長照成為家庭新風險，許多家庭照顧者為了家人犠牲了自己，工作、經濟、身心健康、愛情婚姻等都會受到影響。

節日前，曾梓展提醒民眾應提早關注長照議題，也呼籲家庭，多了解並善用政府補助的長照四包錢服務，包括：照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等，以及家庭照顧者支持服務據點，減輕照顧壓力，保有自己的生活，追求幸福，避免照顧離職，甚至照顧悲劇的發生。

製作人陳國華老師平時忙於工作，這次應邀參加關懷家庭照顧者公益演唱，特別借此機會感謝老婆平時辛苦照顧孩子，也提前祝老婆七夕情人節快樂，祝福所有長期照顧家人的朋友們都幸福。

超級偶像張芸京與黃文星、星光幫謝震廷和曾沛慈都是從選透節目中脫穎而出的實力歌手，而張芸京特別挑選「讓我照顧你」、「我陪你」等歌曲，她提到人生也像是一場場的比賽，有不同的挑戰及任務要完成，遇到困難時要適時尋求資源，照顧歷程有家總及合庫人壽的陪伴。

新手爸爸黃文星預祝爸爸們父親節快樂，也鼓勵家庭照顧者多利用喘息咖啡，適時喘口氣，喝杯咖啡再出發。

歌手謝震廷獻唱陪伴罹癌母親治療歷程之療癒創作曲，提到自己在對抗憂鬱症期間曾經向心理師諮商，也透過公益參與成為懂得聆聽與陪伴的照顧者，非常能理照顧者的不知所措，他認為「示弱是一種美德」，該軟弱的時候就軟弱，該喊痛的時候就喊痛。

曾沛慈在「我們與惡的距離」中扮演為了照顧精神疾病的弟弟與未婚夫解除婚約，在詮釋角色時體認到照顧者犠牲與成全的偉大，更對於家中父母與姑姑照顧奶奶的付出表達心中不捨，所以除了用歌聲來支持照顧者外，還提供自己代言的保養品在下午的伴伴市集中義賣，全力支持家庭照顧者。

今年除了以公益演唱會支持家庭照顧者外，特別規畫線上直播義賣活動，不定期拍賣為照顧者設計的伴伴包、喘息咖啡券及演唱會門票，還有藝人提供私房小物共襄盛舉，如陳國華老師大方提供高爾夫球袋與張芸京親手繪製手袋，將於合庫人壽FB「守護愛相伴」直播中義賣，所得全數捐給家總，希望為家庭照顧者募得更多的資源。

為舒緩照顧者緊繃的生活壓力，在演唱會開演前巧思安排了伴伴市集，讓他們享受悠閒，下午輕鬆逛市集、晚上聽聽歌，把滿滿的幸福能量帶回家。

當天市集攤商捐出10%營業所得給家總支持照顧者，現場不僅有烘焙輕食、地方小農、生活小物等特色攤商，也販售為照顧者設計的伴伴包，更特邀紅十字會台中市支會「喘息咖啡暖時光」和照顧者「皂顧好時光」。

台中市衛生局局長曾梓展 (右三)、衛生局長照科科長王碧蘭(左三)、家總理事長郭慈...
台中市衛生局局長曾梓展 (右三)、衛生局長照科科長王碧蘭(左三)、家總理事長郭慈安(右二)、合庫人壽總經理沈玫君(左二)與周靜怡副總經理(左一)，及家總副主任張筱嬋(右一)與照顧者合影。圖／合庫人壽提供
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