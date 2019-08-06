台開「新天堂樂園」吸人潮 貨櫃星巴克7月營收全台之冠

2019-08-06 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



台開集團子公司台創「花蓮新天堂樂園」，全力搶攻暑假觀光財，從去年底營運以來，累計總造訪人次突破225萬人次，除農曆春節九天破50萬人次外，現每月平均人流約30~40萬人次左右，暑假假日單日人潮突破3萬人次。

台開成功刺激出「花蓮新天堂樂園」高人潮，除了貨櫃星巴克為熱門朝聖打卡景點、吳寶春麵包店磁吸人潮外，香港糖朝、品牌潮店等陸續進駐開幕，均為人潮迭創新高之主因。

以「花蓮新天堂樂園」的貨櫃星巴克來看，89坪空間內設有座位有86席，7月營業額破800萬元，為全台星巴克營業門市之冠，更創去年9月開幕以來之單月新高紀錄，單坪綜效破9萬元以上，累計開幕迄今10個多月營業額破6,000萬。

此外，6月剛開幕之吳寶春麵包店也是供不應求，專屬花蓮洄瀾獨家限定的「新天堂麵包」搶購一空，每週三、五供應，總量430個，到週日架上即銷售一空。另限定周六假日上架的「洄瀾餐包」系列，每逢假日15時準時開賣前，就會有不少人排隊，開賣後不到2小時也全部搶光光，足證吳寶春麵包大受肯定與歡迎。

宮廷鴨宴、正宗港點、香港甜品霸主之「香港糖朝」，於新天堂樂園將規劃三個主題餐飲，總面積坪數超過1,000坪，一樓是「甜品工坊」，已於7月26日正式開幕；三樓是即將於8月7日運營的「洄瀾灣糖朝」；二樓是預計8月中旬試營運、8月底正式開幕的「新天堂茶餐廳」。