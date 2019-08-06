親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

柯文哲創黨公布3不原則 台民黨黨綱、黨章內容曝光

世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

台開「新天堂樂園」吸人潮 貨櫃星巴克7月營收全台之冠

2019-08-06 10:42經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

台開集團子公司台創「花蓮新天堂樂園」，全力搶攻暑假觀光財，從去年底營運以來，累計總造訪人次突破225萬人次，除農曆春節九天破50萬人次外，現每月平均人流約30~40萬人次左右，暑假假日單日人潮突破3萬人次。

台開成功刺激出「花蓮新天堂樂園」高人潮，除了貨櫃星巴克為熱門朝聖打卡景點、吳寶春麵包店磁吸人潮外，香港糖朝、品牌潮店等陸續進駐開幕，均為人潮迭創新高之主因。

以「花蓮新天堂樂園」的貨櫃星巴克來看，89坪空間內設有座位有86席，7月營業額破800萬元，為全台星巴克營業門市之冠，更創去年9月開幕以來之單月新高紀錄，單坪綜效破9萬元以上，累計開幕迄今10個多月營業額破6,000萬。

此外，6月剛開幕之吳寶春麵包店也是供不應求，專屬花蓮洄瀾獨家限定的「新天堂麵包」搶購一空，每週三、五供應，總量430個，到週日架上即銷售一空。另限定周六假日上架的「洄瀾餐包」系列，每逢假日15時準時開賣前，就會有不少人排隊，開賣後不到2小時也全部搶光光，足證吳寶春麵包大受肯定與歡迎。

宮廷鴨宴、正宗港點、香港甜品霸主之「香港糖朝」，於新天堂樂園將規劃三個主題餐飲，總面積坪數超過1,000坪，一樓是「甜品工坊」，已於7月26日正式開幕；三樓是即將於8月7日運營的「洄瀾灣糖朝」；二樓是預計8月中旬試營運、8月底正式開幕的「新天堂茶餐廳」。

台開集團已在花蓮打造一新市鎮，是一退休樂活、創意潮流之新市鎮，且新天堂樂園店家陸續進駐，晚上也有電影院、跳水台、餐廳等多元化運營，串聯白天夜晚商機，人潮商機可望大幅成長。

台開集團子公司台創「花蓮新天堂樂園」，全力搶攻暑假觀光財。圖／台開提供
台開集團子公司台創「花蓮新天堂樂園」，全力搶攻暑假觀光財。圖／台開提供
分享

新天堂樂園吳寶春
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

延續偏鄉送愛 康和證券公益單車環島15天

2019-08-06 11:40

合庫人壽支持家庭照顧者 台中接力演唱

2019-08-06 11:00

昇華大股東 申讓全部持股

2019-08-05 23:26

策略行銷／賈中道…幫客戶賺錢 擺第一

2019-08-05 22:50

職場修煉室／拒絕管理五不

2019-08-05 22:49

管理講堂／管理的最高境界

2019-08-05 22:49

商業興觀點／全通路時代來臨

2019-08-05 22:49

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 19:36

Yahoo感謝會員 首度推出「818會員感謝季」

2019-08-05 17:10

NCC補助具口述影像節目 今年預算還有230萬

2019-08-05 15:11

新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25

王品兩岸展店添財火 首跨禮盒市場

2019-08-05 14:18

中元商品買氣強 創業家揭曉平台銷售數據

2019-08-05 11:55

特力砍中國13家店止血 庫藏股護身股價揚

2019-08-05 10:10

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21

劍麟上半年獲利同期次高 波蘭新廠第4季完工投產

2019-08-05 08:52

新竹喜來登「義國盛宴 義式味覺巡禮」美食節登場

2019-08-05 08:44

高績效教練／把資訊當貨幣

2019-08-01 23:57

管理錦囊／善用OKR目標 激發責任感

2019-08-01 23:57

新創企業／培養獨角獸 鏈結國外市場

2019-08-01 23:57

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

人民幣破7元市場嚇趴 新台幣成交量創逾10年新高

2019-08-05 20:52

純網銀審查幕後 「將來銀行」不是最後一名

2019-08-05 17:44

埔里微型園區招商受挫 公告出售2年「招不滿」

2019-08-05 16:23

人民幣貶破七…台灣代工廠「鬆口氣」

2019-08-06 00:56

鴻海7月營收3,980億元 創歷年同期新高

2019-08-05 20:02

最短命的董事？王志超上任一個月 即解任群創董事職務

2019-08-05 15:05

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 19:36

王志超董事解任 群創提出說明

2019-08-05 15:25

貨幣貶值 電子製造商進補

2019-08-06 01:05

新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25

不肖業者三手法玩弄實價資訊 永慶：成交將揭露門牌

2019-08-05 15:02

股匯雙殺！新台幣爆量重貶2.52角收31.628元

2019-08-05 16:19

溫和調整 基本工資預期漲5%

2019-08-05 23:32

陳冲：純網銀是業務非機構 開放當鯰魚的代價太大

2019-08-05 17:04

面板雙虎第2季續虧 群創友達上週遭外資賣超

2019-08-05 18:55

人民幣、台幣大貶 雙A獲利恐遭侵蝕

2019-08-06 01:04

新台幣重貶 工商團體：不健康貶值長期影響不利

2019-08-05 19:36

新台幣重貶 機械鋼鐵廠乘機搶單

2019-08-06 01:03

熱錢撤退 匯率跌勢還沒完

2019-08-06 00:52

貨幣戰來了 孫明德：台灣出口商當心「空歡喜」

2019-08-06 09:25

人民幣破7 外銀：市場自然反應還可能到7.2

2019-08-06 08:42

力抗進口車 汽車業促引擎關稅減半

2019-08-05 23:33

勞動部：108年時薪平均169元 教師最高304元

2019-08-05 17:28

銀行搶攻年輕客群 10歲以上都不放過

2019-08-06 06:01

法人認為：美元變數多 人民幣不宜長期持有

2019-08-05 22:36

砷化鎵三雄 全新穩懋宏捷科7月營收亮眼

2019-08-05 21:39

全台第三「AI人才培訓據點」落腳台南

2019-08-05 16:23

熱錢落跑 台幣爆量32億美元

2019-08-06 00:53

新台幣開盤貶值5.2分 貶幅持續擴大

2019-08-06 09:12

保險信望愛國泰金大贏家 董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎

2019-08-05 19:14

韓國基本工資已是台灣2倍多 勞動部只求「溫和調漲」5％

2019-08-05 20:25

外資又落跑 7月淨匯出千億元

2019-08-05 18:08

王志超股東會前賣股？群創：8月2日申報時得知

2019-08-05 15:24

亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

2019-08-05 13:12

內部風險降溫 川普加大對陸施壓力道

2019-08-06 09:54

貿易戰惹禍！新台幣大貶逾2角 日圓換匯成本飆

2019-08-05 12:10

寶齡富錦腎臟新藥 三期人體臨床試驗啟動收案

2019-08-05 17:30

人民幣早盤貶破7 台幣一度貶逾2.5角

2019-08-05 13:42

基本工資調不調？ 勞動部：今年方向是溫和檢討

2019-08-05 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top