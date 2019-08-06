夏天玩水正是時候 玩水攻略激推

2019-08-06 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



炎炎夏日厭倦了待在室內吹冷氣的日子，當然是要到戶外玩水、浮潛、冒險挑戰熱血一番。KLOOK整理三大夏季玩水必推，包含潛進海島享受與尼莫的共游時光、意想不到的超狂水上運動，還有寓教於樂適合親子共遊的海生館與水上樂園，各式各樣玩水體驗一網打盡。不僅玩得開心，還能一解夏天的悶。讓蔚藍的海水和歡樂的氣氛嗨翻整個夏天吧。

提到跳島、浮潛的亞洲國家，就不得不提到日本沖繩。從台灣到沖繩搭飛機只要兩個小時左右，這裡不僅適合親子同樂，更是潛水者海底冒險的天堂。擁有150個島嶼的沖繩，旅客可以嘗試浮潛、在清澈透明的海水裡與海龜、鯨鯊共游。在專業教練的指導下，潛水者可以飽覽海底繽紛的珊瑚礁和形形色色的魚群。

如果不想大費周章飛到海外，台灣的澎湖和小琉球也是近距離的選擇。小琉球花瓶岩是浮潛的著名地標，不僅可見到活潑可愛的魚群和美麗珊瑚，夠幸運的話，還能見到小琉球當地可愛的綠蠵龜，感受海底世界的熱鬧繽紛。澎湖海底郵筒浮潛體驗可以將自己的一片心意從海底寄出明信片，在魚群與大海的祝福下，將防水明信片投入海底郵箱，寄到世界另一個角落。

塞班島藍洞是世界第二大的潛水聖地，塞班島是屬於美國的一座小島，為北馬里亞納群島最大三島之一，也是北馬里亞納群島中人口最多的島嶼。塞班島本身為珊瑚礁島，並擁有美麗的沙灘以及外圍清澈湛藍、一望無際的海水。在這裡可以體驗獨特的洞穴浮潛，在透藍的水中浮潛、游泳，還可以觀賞熱帶魚、海龜、魔鬼魚等海洋生物。

熱愛戶外運動的朋友們，千萬別錯過新鮮有趣的水上玩水運動，例如SUP、帆船操縱、水上飛人以及近期最夯的室內潛水！SUP是源自於夏威夷的一種水上運動，全稱是「Stand Up Paddle」也就是立式槳板。不僅初學者容易駕馭、觀賞風景之餘還能邊訓練體能，是水上活動的熱門選擇之一。而泰國長灘島風景優美，擁有潔淨美麗的海水，在蔚藍的海域上跟教練學習如何用立式槳板衝浪，也是一項好玩又有趣的的體驗。今年夏天就跟隨專業教練的教學、在長灘島體驗立式划槳吧。