布農族文化原力展現 新東陽南投服務區原民月盛大展開

2019-08-06 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



南投縣境內擁有約有2.8萬多名的原住民人口，而素有原民美樂地之稱的新東陽國道南投服務區早期亦為布農族遺址，為宣揚當地原民特色，新東陽將每年8月訂為南投服務區原民月，並舉辦一系列活動，今年於8月3日起連續四個周六，推出布農族樂舞展演、文化導覽與手工藝品DIY體驗等內容邀請用路人一同參與，其中8月3日（六）於幸福之門的開場活動更是精彩，讓用路人在服務區休憩的時刻也能感受到原住民文化的優美與活力。

新東陽國道南投服務區原為布農族遺址，為發揚地方文化，區站內大量使用原住民傳統文化作為設計原素，如設立雄偉的LAMUNGAN天招（布農族語，意為埡口），藉此紀念此地為百年前布農族與平埔的交接處，打造出獨一無二的原民特色服務區。

每年8月1日為國定的原住民族日，為推廣原住民族活動，新東陽每年都會邀請在地原住民團體演繹所屬部落的文化，今年8月3日的第四屆原民月開場活動邀請到羅娜社區玉山團出演布農族著名的八部合音，用天籟的嗓音唱出對小米豐收的祈望，同時與高公局合作宣導國道用路安全及MIT吉祥物超寶見面會。

8月17日將會展示布農族文化的瑰寶-畫曆，上方利用象形符號刻化一年當中重要的工作和祭祀，透過動態及靜態的文化展示，讓用路人享受原汁原味的文化饗宴。