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臺銀人壽榮獲保險信望愛兩大獎

2019-08-05 22:47經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

第21屆保險信望愛獎於2019年8月5日進行頒獎典禮，唯一國營的臺銀人壽，再度榮獲最佳社會責任獎及最佳整合傳播獎優選獎的肯定，臺銀人壽由總經理周園藝及副總經理江韶文率同仁出席接受頒獎。

人壽保險的經營理念，就微觀角度，是透過聚納社會餘裕資金，以扶助遭受疾病或意外者，免除經濟困頓之苦；就宏觀角度，是透過保險功能的發揮，協助政府穩定社會安全，同時促進經濟發展。臺銀人壽即是在秉持這樣的精神，戮力經營。

臺銀人壽董事長劉玉枝表示，關懷社會、以多元方式落實企業社會責任，是國營金融機構最基本的使命，而面對社會變遷，如何提升服務、宣導正確保險觀念，達到共好的社會，更是責無旁貸。臺銀人壽在社會責任的履行，以及對整合傳播的規畫，即是在這樣的理念下，孕育而生。

在履行社會責任方面，臺銀人壽多年來極力推展「192守護天使行動」，諸如「慢啡天使計畫」，協助自閉症團體創立「STARFFEE星兒慢啡天使咖啡」品牌，並募集第一台咖啡行動餐車，培養自立更生的能力，近期也舉辦「原來，我們很不同」的網路活動，讓社會能以更親近的方式理解自閉症星兒特質；此外，持續響應陽光社會福利基金會「臉部平權」活動，鼓勵顏損者學習工作技能及傷友間的互助支持，以融入社會及人群，迎向陽光的人生。

在整合傳播的運用方面，臺銀人壽近年積極創新廣宣手法及嘗試多元通路， 今年以「唯一國營 真心為您」作為主軸，用溫馨和諧為主軸拍攝「做您人生的伴」品牌形象影片，及設計「伴您一起走過每個時光」平面稿，結合網路行銷活動、平面、戶外及交通媒體多元平台進行整合宣傳，展現臺銀人壽國營老字號的活力及年輕新形象，於傳播資源的整合及多元成效，也再次獲得獎項肯定。

臺銀人壽榮獲保險信望愛最佳社會責任獎及最佳整合傳播獎，董事長劉玉枝(中)、總經理...
臺銀人壽榮獲保險信望愛最佳社會責任獎及最佳整合傳播獎，董事長劉玉枝(中)、總經理周園藝(左)及副總經理江韶文(右)出席頒獎典禮。臺銀人壽/提供
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