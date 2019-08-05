生醫產業市值上看300億元 開發資本籌集新生醫基金

2019-08-05 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



開發生醫基金總經理徐大誠表示，政府5+2政策、開放細胞治療特管法，及OTC推動生醫產業IPO等政策支持下，台灣生醫產業整體市值應可逐步成長至300億美元。開發金控子公司開發資本宣布對外籌集新生醫基金（「中華開發生醫（貳）創業投資有限合夥」），規模新台幣30億元。

開發資本表示，新生醫基金鎖定三大類投資領域：創新醫藥與新生技、醫療科技與數位醫療及產業整合與再成長機會；並具有專屬案源管道、豐富經驗投資團隊與多元退出等三大優勢。

開發資本創投及私募股權業務在台灣居領導地位，過去成功投資醫藥領域的智擎生技、逸達生技、安成藥業、美時製藥、Apexigen，醫療器材領域的精華光學，與通路服務的盛弘醫藥等公司。

徐大誠表示，生技醫療投資週期長、前期資金需求大，台灣一般基金規模較小，海外投資與一流國際VC（創投）PE（私募股權）基金合作與共同投資是好的投資策略，可提高成功機率。

開發資本生醫健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝表示，今年贊助首度於台灣舉行的亞洲最大生技展BIO Asia，與國際產官學意見領袖交流，也加入全球知名跨國集團Johnson &Johnson Innovation Investor Hub，發掘優質投資案源。

美國生醫產業扮演全球領頭羊角色，過去10年有眾多突破性診斷與創新療法，例如癌症免疫療法、CAR-T等，帶動全球生醫產業發展。台灣生醫產業，雖受到資本市場短期影響，但整體產值仍穩健成長。在生醫次產業的部分，保健、醫材與醫美股成長良好；醫藥今年已有不少重大授權案，有助於市場信心逐步回復。

蘋果公司、Amazon等科技大廠推動數位醫療，已對全球醫療體系產生顛覆性衝擊，未來醫療體系將漸從傳統的以支付為重心，轉變為以消費者、病人為中心，為台灣廠商帶來機會。台灣有優良的醫院臨床水準與IT優勢，在電子大廠紛紛投入下，可望成為新投資亮點。

開發資本累積多年生醫產業投資經驗，延續首檔生醫基金基礎，新生醫基金仍將立足台灣，採取台灣加值「Taiwan+」的投資策略，運用台灣人才優勢，連結國際，規劃一半以上投資將布局台灣相關標的，其它將布局亞太與歐美等海外市場。