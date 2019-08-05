台中豪宅惠宇大其心一天賣破近七成 三成買家是名醫

2019-08-05 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中豪宅新主力客群竟然是名醫！中部知名建商惠宇建設在七期文心森林公園第一排推出的「惠宇大其心」豪宅案，日前公開一口氣售出50戶，銷售率逾68%，總經理顏定滄今(5)日透露，此案已購客除了企業主，有三成是中部名醫。

顏定滄指出，這些來自彰基、秀傳及台中榮總、中國醫、中山醫等醫院名醫，都是看準2.6萬坪文心森林公園的永久棟距與綠意，加上此案特殊的雙主臥、無障礙等空間規劃，以及捷運等便捷的交通，都讓他們可以在此舒適地居住。

顏定滄表示，第一波50戶售完後，第二波屬於高樓層及部分低樓層精華戶，將於下周開賣，每戶總價均在5,000萬元以上，目前已有多組頂級客層及名醫提前預約。

基地位於七期大墩七街、近文心路口的「惠宇大其心」，基地面積852坪，採SC鋼骨結構，規劃地上26樓、地下5層大樓建築，共計73戶住家，零店面，每戶80至100坪，每坪單價53萬至63萬元，戶戶正對文心森林公園，總銷達42億元。

顏定滄指出，全球頂尖豪宅立地條件，共同交集就是正對最美景觀、超大公園、無限視野、永恆棟距，舉凡英國海德公園、紐約中央公園等都是如此。

惠宇「大其心」正對七期文心森林公園第一排，才剛推出就受到市場矚目。尤其此案建築退縮24米，規劃400坪濃綠迎賓廣場，在寸土寸金的七期相當少見，也展現大氣泱泱的豪宅風範。

值得一提的是，惠宇透過大數據方式，對於高端豪宅客戶的需求，每一種戶別都推薦四種以上居家方案。讓百坪規劃不再是傳統的四房二廳三衛，而是改採超大雙主臥、三排大廚房、餐廳配置圓桌、長桌等。

另外，工作陽台、傭人房、收納室，也都比傳統格局大，讓機能更完整，操作上更方便舒適貼心。

而最大的需求改變，就是生活重心慢慢偏移至廚房餐廳。顏定滄說，現代人對廚房已經不是單純食物的需求，而是變成心靈寄託與凝聚情感的需求，包括可以邀請鄰居好友到家裡一起煮菜、聚餐、泡茶等，這也是吸引許多企業主或名醫的主要原因。

惠宇除了七期豪宅之外，在捷運機廠特區規劃的惠宇「一方庭」，也訂9月21日正式公開。此案基地2,000餘坪，規劃37至57坪共205戶住家，每坪開價28萬至30萬元，總銷28億元，目前已有500餘組潛在客戶預約看屋。