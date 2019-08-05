不肖業者三手法玩弄實價資訊 永慶：成交將揭露門牌

2019-08-05 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 永慶房屋5日表示，永慶房屋即日起將該公司所有成交案件行情全部揭露，並揭露至門牌，讓房價資訊完全公開透明，以彌補實價登錄2.0版未能過關的遺憾。

永慶房屋表示，根據永慶房屋6月做的民調：有78%的消費者表示支持實價登錄完整揭露門牌地址，顯示房價透明是消費者高度期待的。

為此，永慶房屋決定推出永慶實價登錄3.0，為每位客戶製作專屬的「誠實房價報告書」，內容包括

一、即時完整的成交行情資訊：除政府實價登錄資料外，永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，立即更新並揭露至門牌地址。

二、提供區域、路段及社區的行情趨勢分析。

三、提供鄰近社區近期最新成交行情，讓客戶全面且完整的掌握房價資訊。

永慶房屋業務管理部理陳賜傑表示，市場上仍有不肖業者以惡質手法玩弄實價資訊，坑殺消費者，包括：

一、以片段、選擇性的提供實價登錄資料(刻意給買方較高價行情參考，給賣方則提供較低價行情參考）。

二、模糊、擴大範圍的提供成交價(如提供文山區買方：大安區及文山區的行情資料，誤導消費者提高出價)。

三、提供造假的實價登錄成交行情。