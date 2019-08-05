新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市新店區寶興段產業園區土地開發招商案今天進行簽約儀式，將興建地下3層、地上8層建築，並設立企業營運總部、研發中心及作業廠房，預計2021年12月底前興建完成，估計可創造150個就業機會，將帶動周邊商業活絡。

新北市副市長吳明機今天與連展投資控股股份有限公司總經理陳鴻儀共同簽署園區合作開發，吳明機表示，新北市今年7月發布實施「新北市工業區立體化方案」，透過法規鬆綁，提升容積率方式，解決缺地問題，且新店區、三重區也規畫寶高、寶興及新北科技園區等產業園區，其中寶高智慧產業園區7月已開工動土，用地面積達4.1公頃，可提供120個廠辦廠房單元。

新北市經發局長何怡明指出，此案採土地租賃方式，含續租最長可達50年，提供廠商興建營運，該園區為約0.31公頃的乙種工業區用地，連展集團將投資超過新台幣4.5億元，興建地下3層、地上8層的建築，設立企業營運總部、研發中心及作業廠房，整體工程預估2021年12月底前完成。

陳鴻儀表示，連展投控旗下約4間上市櫃公司預計在3年內進駐，包括電子通訊、汽車電子、太陽能周邊等綠色產業、食品等研發等，目標擴展到6、700個員工，讓園區成為研發人才進駐的基地。