親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

中元商品買氣強 創業家揭曉平台銷售數據

2019-08-05 11:55經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

農曆七月到，離中元普渡剩下不到兩周，創業家兄弟（8477）觀察旗下電商平台生活市集數據，鬼門開後首七日中元相關商品買氣大幅上升，站內近一周中元商品整體搜尋量，相較前周激增460%。進一步看到銷售趨勢，創業家指出，消費者以採購大組數為主，高單價養生滴雞精禮盒穩坐熱銷榜，近一周銷量較前月同期成長21倍。

創意家力拼讓消費者買到最優惠，今（5）宣布即日起至8月13日，凡於生活市集消費並選擇「7-ELEVEN取貨」，成功領取包裹且於指定頁面登記，還可領限量「黑糖珍珠撞奶」乙杯。

創業家表示，組合包、澎湃包、各式拜拜組，仍在中元檔期占有一席之地，值得注意的是，普渡商品在祭拜好兄弟後就會以分食方式進到大家的五臟廟，帶動以小包裝組成的澎湃包隨之熱賣。

創業家看好中元採辦普渡商品商機，聯合多家銀行策略夥伴推出刷卡優惠，如刷永豐卡單筆滿2萬5,000元，最高回饋1,500元；中國信託銀行卡友購物滿1,500元並使用「分期付款」，登記可送限量刷卡金150元，使用玉山卡結帳則可享2,000元登記拿100元回饋，每周六匯豐日刷卡滿1,000元更可獲贈百元集集點等。

另，創業家百分百持股的B2B2C食品電商365超市，觀察到國人對東南亞口味的食品普遍接受度高，更是站上近期的搜尋大熱門，365超市特打造「中元異國零食」專區，囊括各式異國風味零食，應有盡有，全站免運、購物車下單一站式購足、買越多省越多，符合社區管委會、辦公室福委採辦的便利、澎湃等需求。

創業家舉例，如目前站內銷量最佳的「VINACASHEW 越南鹽酥帶皮腰果」帶皮腰果保留營養，且主打不油膩，目前每日銷量均倍數成長，同樣是堅果類，許多人到泰國旅遊會購入的「Koh-kae大哥花生豆系列」，越吃越「涮嘴」的花生豆搭配具濃濃異國風味的椰漿、蝦醬等多種口味，頗得消費者青睞。

生活市集推出「中元澎湃拜」專區，觀察站內近一周中元商品整體搜尋量與前周相較激增4...
生活市集推出「中元澎湃拜」專區，觀察站內近一周中元商品整體搜尋量與前周相較激增460%。圖／創業家提供
分享

創業家兄弟刷卡普渡
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21

特力砍中國13家店止血 庫藏股護身股價揚

2019-08-05 10:10

劍麟上半年獲利同期次高 波蘭新廠第4季完工投產

2019-08-05 08:52

新竹喜來登「義國盛宴 義式味覺巡禮」美食節登場

2019-08-05 08:44

供給過量 飯店恐現新一波拋售潮

2019-08-05 00:03

陸客不來 旅館拋售潮將加劇

2019-08-04 23:21

崇越論文大賞 蔡總統讚許

2019-08-04 23:03

掌握時勢脈動 崇越論文大賞增醫療、社企組

2019-08-04 23:02

經濟書坊／誠信原則

2019-08-04 22:51

策略行銷／劉宗聖…創造需求 做大市場

2019-08-04 22:50

點子農場／華南銀行的百年三意

2019-08-04 22:49

行銷最錢線／內部代理制 提升品牌價值

2019-08-04 22:48

用營運績效服眾 三陽工業董事長吳清源化解農林之爭

2019-08-04 13:28

高績效教練／把資訊當貨幣

2019-08-01 23:57

管理錦囊／善用OKR目標 激發責任感

2019-08-01 23:57

新創企業／培養獨角獸 鏈結國外市場

2019-08-01 23:57

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

日韓貿易戰牽動7奈米競爭 台積狠甩三星

2019-08-04 23:22

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21

日韓貿戰擴大 全球科技業陷斷鏈危機

2019-08-05 00:02

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02

資金匯回投資鬆綁 金融業者聲聲喚

2019-08-05 00:04

「毒氣戰」加劇 陸晶片業得利

2019-08-05 00:17

日韓大戰 全球科技業恐斷鏈

2019-08-05 00:17

陸客不來 旅館拋售潮將加劇

2019-08-04 23:21

不銹鋼新南向 喊組國家隊

2019-08-04 23:29

銀行個金業務鬆綁 有譜

2019-08-04 23:18

美中纏鬥 組裝廠衝擊大

2019-08-05 00:10

專家：三理由 金價看好

2019-08-04 22:37

資本適足率規定放寬 台銀、台新、中信受惠大

2019-08-04 23:17

三商銀海外獲利 衝高

2019-08-04 23:15

購買保單上限 金融業爭取占比10%

2019-08-04 23:32

用營運績效服眾 三陽工業董事長吳清源化解農林之爭

2019-08-04 13:28

名家觀點／習慣全球的低利率年代

2019-08-05 00:39

供給過量 飯店恐現新一波拋售潮

2019-08-05 00:03

五大電信董總將拜會NCC 提5G三訴求

2019-08-05 00:09

鋼廠南向／缺人缺錢 業界心慌慌

2019-08-04 23:25

5G釋照規劃 NCC傾向3+1張

2019-08-05 00:08

鋼廠南向／救危圖存 不能再拖了

2019-08-04 23:24

陳奕光創意領軍 凝聚第一金投顧團隊

2019-08-04 13:28

電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27

高市拚種電 相中廠房及滯洪池

2019-08-04 23:23

外資：美中貿易戰可能打十年

2019-08-05 10:39

鎖定印尼設廠…不銹鋼產業南向 國家隊成形

2019-08-05 00:08

國光細胞疫苗廠 拚今年動工

2019-08-04 22:56

浩鼎抗癌藥 在美申請臨床

2019-08-04 22:56

純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54

境外資金匯回 金融業搶兆元商機

2019-08-05 00:06

推綠能有成 高雄啟動光電計畫

2019-08-04 22:57

爸爸投保…南山教戰

2019-08-04 23:14

公銀：南向設點 不容易

2019-08-04 23:14

房貸風險權數 擬提前調降

2019-08-04 23:15

流感產品熱賣 國光生技Q3有望賺錢

2019-08-04 22:56

企業列報投資損失 兩點不漏

2019-08-04 23:00

特力砍中國13家店止血 庫藏股護身股價揚

2019-08-05 10:10

企業生日快樂／資策會…資訊領航 帶科技高飛

2019-08-05 00:54

葛均專訪／至上撒網 搶攻東協印度

2019-08-05 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top