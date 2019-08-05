中元商品買氣強 創業家揭曉平台銷售數據

2019-08-05 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



農曆七月到，離中元普渡剩下不到兩周，創業家兄弟（8477）觀察旗下電商平台生活市集數據，鬼門開後首七日中元相關商品買氣大幅上升，站內近一周中元商品整體搜尋量，相較前周激增460%。進一步看到銷售趨勢，創業家指出，消費者以採購大組數為主，高單價養生滴雞精禮盒穩坐熱銷榜，近一周銷量較前月同期成長21倍。

創意家力拼讓消費者買到最優惠，今（5）宣布即日起至8月13日，凡於生活市集消費並選擇「7-ELEVEN取貨」，成功領取包裹且於指定頁面登記，還可領限量「黑糖珍珠撞奶」乙杯。

創業家表示，組合包、澎湃包、各式拜拜組，仍在中元檔期占有一席之地，值得注意的是，普渡商品在祭拜好兄弟後就會以分食方式進到大家的五臟廟，帶動以小包裝組成的澎湃包隨之熱賣。

創業家看好中元採辦普渡商品商機，聯合多家銀行策略夥伴推出刷卡優惠，如刷永豐卡單筆滿2萬5,000元，最高回饋1,500元；中國信託銀行卡友購物滿1,500元並使用「分期付款」，登記可送限量刷卡金150元，使用玉山卡結帳則可享2,000元登記拿100元回饋，每周六匯豐日刷卡滿1,000元更可獲贈百元集集點等。

另，創業家百分百持股的B2B2C食品電商365超市，觀察到國人對東南亞口味的食品普遍接受度高，更是站上近期的搜尋大熱門，365超市特打造「中元異國零食」專區，囊括各式異國風味零食，應有盡有，全站免運、購物車下單一站式購足、買越多省越多，符合社區管委會、辦公室福委採辦的便利、澎湃等需求。