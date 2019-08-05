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都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

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悠遊卡LINE個人化服務上線 加入就抽萬元加值金

2019-08-05 11:41經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

悠遊卡為了將LINE好友「牽緊緊」，推出LINE個人化服務，只要完成LINE帳號綁定個人化服務，不但未來可陸續享受到一般LINE好友沒有的VIP服務，9月底前綁定還可抽悠遊卡加值金新台幣1萬元（共十名）。

除此之外，完成綁定LINE個人化服務的悠遊卡LINE友，也能登錄參加8月底前的「悠遊飲料同樂會」活動，在指定飲料通路持悠遊卡消費滿500元，就可獲得全家便利商店購物金50元（限量10萬份），回饋率達10%。

悠遊卡公司表示，該如何綁定悠遊卡LINE個人化服務？只要加入悠遊卡LINE官方帳號(@easycard)成為好友，並輸入個人資料及悠遊卡卡號，就完成綁定動作，還可推薦好友一起加入，一起享受悠遊卡提供的專屬好康。

為推廣悠遊卡LINE友踴躍成為專屬的VIP，在9月30日前完成悠遊卡個人化服務綁定，即可參加抽獎，最大獎是悠遊卡加值金1萬元（共十名），還有全家便利商店購物金300元(共200名)、全家便利商店購物金50元（300名）等好禮。

若悠遊卡LINE友樂於分享，悠遊卡也不手軟，加碼抽全家購物金100元（共50名）、全家購物金50元（300名）及造型悠遊卡（共20名）。

使用悠遊卡LINE個人化服務相當簡單直覺，只要點進悠遊卡LINE頁面，點選「商圈好康」並選擇商圈後，查看「優惠活動」，出示優惠畫面並使用悠遊卡消費，就能享受專屬好康。

悠遊卡第一波也擇定六大商圈，包括嘉義檜意森活村、台北艋舺夜市、台北中崙市場、花蓮商圈、嘉義嘉樂福夜市、圓山MAJI寰宇小吃街推出「商圈好康」，市場、夜市、文創特色商圈通通有，在提供好康之餘也會介紹特色店家，讓消費者可將想逛的店家放入心中的口袋名單，悠遊卡未來也將陸續推出其他商圈加入，讓整個悠遊生活圈愈擴愈大。

除了慶祝悠遊卡LINE個人化服務上線有抽獎活動及專屬的「悠遊飲料同樂會」回饋外，未來綁定悠遊卡個人化服務的LINE友，還會陸續有「限定版」優惠可享，這可是一般LINE友沒有的喔。

悠遊卡為了將LINE好友「牽緊緊」，推出LINE個人化服務，只要完成LINE帳號...
悠遊卡為了將LINE好友「牽緊緊」，推出LINE個人化服務，只要完成LINE帳號綁定個人化服務，不但未來可陸續享受到一般LINE好友沒有的VIP服務，9月底前綁定還可抽悠遊卡加值金新台幣1萬元（共十名）。　圖／悠遊卡公司提供
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悠遊卡LINE全家便利商店
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