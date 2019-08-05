習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



什麼是頂尖？就是讓「要求最高標準」的人認同。對餐飲、飯店業而言，所謂的「頂尖」，「幾顆星」認證或許都還不夠。台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明（Sammy Wu）曾被邀請服務英國皇室、中國國家主席習近平夫婦。有這「兩大國皇室等級的認證」，鄔智明在台灣餐飲、飯店業界，算得上是第一人，也是迄今唯一。

鄔智明今年50歲上下，看起來比實際年齡年輕一些，在飯店業服務資歷卻已超過30年，是文華東方酒店集團首位華人餐飲總監，而能夠獲得這樣的頭銜，背後有一段特別的故事。

2015年，習近平獲邀對英進行國是訪問，在訪問的前半年，中國大陸的有關單位已經開始籌劃，為了務求萬無一失，所有細節必須做到完美，而對訪問團隨行的服務人員的挑選，更須萬中選一。

據悉，習近平的國是訪問團約200人，包括中國中央、地方一級首長、重要企業家等，因此，要讓這些重要人士能齊聚一堂、賓主盡歡，又要能「賓至如歸」，並且位置、規格、品質都符合要求的下榻之處，鄰近英國白金漢宮的海德公園旁之「倫敦東方文華酒店」，似乎是首選。中國大陸官方因此在2015年10月19日起，為期五天四夜，包下整座的倫敦東方文華酒店。

其中，中國訪英的第一個行程，是習近平與英國查爾斯王儲的會見，會見時須要有人「服務習近平」，加上習近平訪問團五天的膳食必須要有中菜料理。因為這樣的「天時地利」，讓鄔智明成了「人和」的關鍵：這個服務團隊的口袋人選。

說起這段經歷，鄔智明顯得淡定。2015年初，鄔智明仍在香港怡東酒店（文華東方關係企業）任職，有一天，主管找鄔智明私下面談，說有一項重大任務希望他執行，須赴海外出差，而時間、地點、服務的人都不能透露，還必須挑選兩個頂尖的中菜廚師一起出差，要他五天內決定是否接下任務。

面對這個「神秘任務」，鄔智明並沒有考慮很久，以一個餐飲界老兵的資歷，什麼天大的任務能難倒他？據他透露，他是在「執行任務」前的一個月，才知道服務的對象是：習近平與英國皇室成員。

但問題來了，鄔智明是香港人，廣東話、英文都沒問題，但對國語（大陸稱「普通話」）卻「識聽不識講」（會聽，但不會講），該如何與習近平溝通，讓他煞費腦筋。除了惡補國語外，只能靠「臨場應變」。

2015年10月19日習近平訪問團抵達倫敦，下榻倫敦文華東方酒店。早在前幾天，鄔智明已經率領兩位他親自挑選的華人廚師抵英，並與中國大陸「廚師團」進行工作研討。

當時，中國大陸官方為了準備習近平對英訪問，每一的環節都非常嚴謹，光是廚師就有十多人。鄔智明團隊協同中方御廚團，除了要為習近平、英國皇室服務外，還要準備200人的國是訪問團膳食，從開菜單到採購需一手包辦，工作繁重可想而知。

2015年10月20日當天，英國查爾斯王儲夫婦抵倫敦文華東方酒店，拜訪習近平夫婦，所有人都繃緊神經，因為現場的安管人員要求：所有的服務流程，必須精準到「以秒計」，譬如，雙方會見開場後，記者拍照時間只有5秒，而安全主管告訴鄔智明，記者拍完照，他就要趨前問清楚習近平夫婦要喝什麼，這個動作「要在120秒內就緒」，然後必須屏退所有服務人員，開始閉門會談。

鄔智明回憶，他當時國語還不行，在記者拍完照後，他第一時間決定以英文直接問習近平：「主席，您要要喝茶或咖啡？」幸好習近平不拘小節、英文流利，只要了一杯茶，這也讓他鬆了一口氣。隨後的幾天，鄔智明與中國的御廚團合作融洽，也順利完成了這個「不可能的任務」。

外界好奇的是，習近平在英國的五天四夜都有哪些「菜單」？鄔智明笑說，這是「國安機密等級的問題」，在職業倫理上他也不能透露。不過，他說習近平在飲食上很簡單，沒有特別的要求，也入境隨俗點了英國當地的餐點「炸魚薯條」，其他都是典型的中式麵食。