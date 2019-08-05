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利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

什麼是頂尖？就是讓「要求最高標準」的人認同。對餐飲、飯店業而言，所謂的「頂尖」，「幾顆星」認證或許都還不夠。台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明（Sammy Wu）曾被邀請服務英國皇室、中國國家主席習近平夫婦。有這「兩大國皇室等級的認證」，鄔智明在台灣餐飲、飯店業界，算得上是第一人，也是迄今唯一。

鄔智明今年50歲上下，看起來比實際年齡年輕一些，在飯店業服務資歷卻已超過30年，是文華東方酒店集團首位華人餐飲總監，而能夠獲得這樣的頭銜，背後有一段特別的故事。

2015年，習近平獲邀對英進行國是訪問，在訪問的前半年，中國大陸的有關單位已經開始籌劃，為了務求萬無一失，所有細節必須做到完美，而對訪問團隨行的服務人員的挑選，更須萬中選一。

據悉，習近平的國是訪問團約200人，包括中國中央、地方一級首長、重要企業家等，因此，要讓這些重要人士能齊聚一堂、賓主盡歡，又要能「賓至如歸」，並且位置、規格、品質都符合要求的下榻之處，鄰近英國白金漢宮的海德公園旁之「倫敦東方文華酒店」，似乎是首選。中國大陸官方因此在2015年10月19日起，為期五天四夜，包下整座的倫敦東方文華酒店。

其中，中國訪英的第一個行程，是習近平與英國查爾斯王儲的會見，會見時須要有人「服務習近平」，加上習近平訪問團五天的膳食必須要有中菜料理。因為這樣的「天時地利」，讓鄔智明成了「人和」的關鍵：這個服務團隊的口袋人選。

說起這段經歷，鄔智明顯得淡定。2015年初，鄔智明仍在香港怡東酒店（文華東方關係企業）任職，有一天，主管找鄔智明私下面談，說有一項重大任務希望他執行，須赴海外出差，而時間、地點、服務的人都不能透露，還必須挑選兩個頂尖的中菜廚師一起出差，要他五天內決定是否接下任務。

面對這個「神秘任務」，鄔智明並沒有考慮很久，以一個餐飲界老兵的資歷，什麼天大的任務能難倒他？據他透露，他是在「執行任務」前的一個月，才知道服務的對象是：習近平與英國皇室成員。

但問題來了，鄔智明是香港人，廣東話、英文都沒問題，但對國語（大陸稱「普通話」）卻「識聽不識講」（會聽，但不會講），該如何與習近平溝通，讓他煞費腦筋。除了惡補國語外，只能靠「臨場應變」。

2015年10月19日習近平訪問團抵達倫敦，下榻倫敦文華東方酒店。早在前幾天，鄔智明已經率領兩位他親自挑選的華人廚師抵英，並與中國大陸「廚師團」進行工作研討。

當時，中國大陸官方為了準備習近平對英訪問，每一的環節都非常嚴謹，光是廚師就有十多人。鄔智明團隊協同中方御廚團，除了要為習近平、英國皇室服務外，還要準備200人的國是訪問團膳食，從開菜單到採購需一手包辦，工作繁重可想而知。

2015年10月20日當天，英國查爾斯王儲夫婦抵倫敦文華東方酒店，拜訪習近平夫婦，所有人都繃緊神經，因為現場的安管人員要求：所有的服務流程，必須精準到「以秒計」，譬如，雙方會見開場後，記者拍照時間只有5秒，而安全主管告訴鄔智明，記者拍完照，他就要趨前問清楚習近平夫婦要喝什麼，這個動作「要在120秒內就緒」，然後必須屏退所有服務人員，開始閉門會談。

鄔智明回憶，他當時國語還不行，在記者拍完照後，他第一時間決定以英文直接問習近平：「主席，您要要喝茶或咖啡？」幸好習近平不拘小節、英文流利，只要了一杯茶，這也讓他鬆了一口氣。隨後的幾天，鄔智明與中國的御廚團合作融洽，也順利完成了這個「不可能的任務」。

外界好奇的是，習近平在英國的五天四夜都有哪些「菜單」？鄔智明笑說，這是「國安機密等級的問題」，在職業倫理上他也不能透露。不過，他說習近平在飲食上很簡單，沒有特別的要求，也入境隨俗點了英國當地的餐點「炸魚薯條」，其他都是典型的中式麵食。

完成中英國是訪問的任務後，鄔智明返港述職，不久，集團希望他出任台北文華東方酒店餐飲部總監，這是酒店副總經理等級的位階，來台已經三年的他，喜歡台灣的一切，現在，他的國語也已經很流利。他透露，現在妻子也來台跟他定居，還帶來一隻貓，「一家三口」成為「新台灣人」。

台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明（中），在中國國家主席習近平2015年10月訪英期...
台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明（中），在中國國家主席習近平2015年10月訪英期間，被要求負責中國國家主席習近平對英「國是訪問團」的膳食，他於是從香港帶了兩位高手廚師（左一、右二），一同前往英國倫敦文華東方酒店，與中方御廚共事。在兩位香港廚師的協助下，總算是不負所託，圓滿達成任務。圖為鄔智明與兩位廚師同事在倫敦文華東方酒店前，與酒店服務人員合影留念。鄔智明/提供
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2015年10月下旬，英國查爾斯王儲夫婦與中國國家主席習近平夫婦有多次會面。圖為...
2015年10月下旬，英國查爾斯王儲夫婦與中國國家主席習近平夫婦有多次會面。圖為英國皇室隨團人員，等待雙方在倫敦文華東方酒店的會面結束後，要隨查理斯王儲夫婦及中國國家主席習近平夫婦，轉往英國皇宮白金漢宮一敘。鄔智明/提供
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中國國家主席習近平於2015年10月下旬率團赴英國進行國是訪問，習近平訪英期間，...
中國國家主席習近平於2015年10月下旬率團赴英國進行國是訪問，習近平訪英期間，中國官方包下整棟倫敦文華東方酒店。在習近平到訪期間，中國僑民在該酒店對面的大廈外牆上，掛起歡迎旗幟及海報，尤其那一面寫著「習大大好」幾個大字的紅色橫幅，顯得格外搶眼。鄔智明/提供
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2015年10月下旬，中國國家主席習近平率團赴英國進行國是訪問期間，英國皇宮白金...
2015年10月下旬，中國國家主席習近平率團赴英國進行國是訪問期間，英國皇宮白金漢宮前的大道兩側，懸掛著兩國的國旗，以示雙方的友好關係。鄔智明/提供
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台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明2015年10月下旬獲邀前往英國倫敦「出任務」，...
台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明2015年10月下旬獲邀前往英國倫敦「出任務」，直到一個月前他才知道自己身負「重任」，必須負責中國國家主席習近平（右二）及其團隊的平日餐飲外，還要在習近平與英國查理斯王儲（左二）夫婦見面時，提供服務。圖為習近平夫婦與查爾斯王儲夫婦會見實況，鄔智明被要求親自為習近平服務。（新華社）
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台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明（左），2015年任職香港怡東酒店時獲邀前往倫敦，...
台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明（左），2015年任職香港怡東酒店時獲邀前往倫敦，與中國駐倫敦大使館的御廚（右）一起料理中國國家主席習近平及其團隊訪英時的膳食。鄔智明/提供
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台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明（Sammy Wu）服務過英國皇室、中國國家主席習...
台北文華東方酒店餐飲總監鄔智明（Sammy Wu）服務過英國皇室、中國國家主席習近平夫婦，是台灣飯店業界的第一人。他在來台北文華東方酒店服務之後，認為自己也必須「轉型」，因此力行減肥計畫，迄今已經瘦了八公斤，相較他在英國期間判若兩人。鄔智明/提供
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入夜後，倫敦文華東方酒店宛如一座華麗的古堡。鄔智明是個攝影愛好者，偶爾也為攝影雜...
入夜後，倫敦文華東方酒店宛如一座華麗的古堡。鄔智明是個攝影愛好者，偶爾也為攝影雜誌寫文章，是個業餘的專業攝影家。這張照片是鄔智明受邀出任「習近平訪英」時的餐飲服務團隊之際，工作告一段落後的當晚所拍攝，主要是為難得的工作經驗留下見證。鄔智明/提供
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習近平英國餐飲
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