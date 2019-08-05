新竹喜來登「義國盛宴 義式味覺巡禮」美食節登場

2019-08-05 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹豐邑喜來登大飯店的盛宴自助餐廳即日起至8月31日，以「義國盛宴 義式味覺巡禮」的美食主題打造涵蓋南義、北義的經典與創意料理，為愛好義式美食的饕客獻上地中海風味的美味饗宴，除了美食饗宴吃到飽之外，新竹喜來登將於8月10日舉辦「義大利廚藝教室」，帶領民眾由手工自製義大利麵做起，一步步完成「蒜香白酒野菇手工義大利麵」和「義大利鮪魚通心粉沙拉」兩款道地料理，將義式料理秘訣輕鬆學起來。

義大利料理為全球知名飲食文化之一，羅馬美食以豐富、多元的料理種類著稱，其中更以海鮮享富盛名。

新竹喜來登西餐廳行政副主廚彭俊傑師傅打造「義國盛宴 義式味覺巡禮」義大利美食節，結合南義和北義菜系推出多款義大利經典美食，南義盛產種類豐富海鮮和蔬果，以簡單烹調方式呈現料理原味，調味搭配橄欖油、辣椒、蒜頭和各式香料，料理口味較北義更為辛辣，北義鄰近阿爾卑斯山，料理材料多使用乳製品為主。

義大利經典歷史名菜「羅馬豬肉捲」，將醃製的五花肉捲採用真空舒肥法舒肥24小時後，於出餐前使用180度高溫烘烤，烤至外皮酥脆、裡層香嫩且肉汁飽滿；「葡萄汁燉雞」熬煮新鮮葡萄調配鹹甜交錯的獨特風味，透過葡萄軟化土雞肉質，讓雞肉多汁且富有咬勁，融合了馥郁果香更讓人吮指回味；「義大利生火腿芝麻葉披薩」由番茄和莫扎瑞拉起司鋪底，高溫烘烤後，放上新鮮芝麻葉和帕馬火腿，最後灑上帕馬森起司和初榨橄欖油提升香氣；「番茄莫扎瑞拉起司沙拉」採用羅勒葉、番茄片和切片莫扎瑞拉起司穿插擺放，灑上些許鹽巴、橄欖油或巴薩米克醋，即可享受道地義式美味。

除了各式義大利料理，盛宴自助餐廳於開放廚房規劃各式義大利麵現點現做，包含墨魚麵、天使細麵、水管麵、蝴蝶麵、螺旋麵、貝殼麵等多達九款義大利麵，可自由搭配傳統義大利肉醬、番茄紅醬、奶油白醬、羅勒松子青醬等各色醬料，及淡菜、燻鮭魚、蛤蠣、牛肉、火腿等各式佐餐配料，由自己創意打造專屬的義大利麵，另外還有各式義大利進口起司也是饕客不容錯過的精彩美味。