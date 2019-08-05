供給過量 飯店恐現新一波拋售潮

2019-08-05 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游智文 ／台北報導



近年國內飯店供過於求，市場待售的旅館數量有上揚的趨勢。圖為過去飯店標售的情況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 房仲業統計，目前全國在網路上有二○四間飯店、旅館與商旅待售，較去年同期的一二七間大增六成。業者說，陸客來台自由行限縮後，可能會出現新一波拋售潮，旅館賣壓將暴增。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，飯店求售增加原因有二，政黨輪輪替後，陸客來台人數下滑，其次近年飯店、商旅快速增加。一減一增，造成市場嚴重供給過量。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，二○一六年政黨輪替後，網路待售飯店、旅館即一路增加。屋比統計，二○一七年七月待售旅館八十間，去年七月增加至一二七間，今年截至七月底已達二○四間。

陳傑鳴指出，馬政府時代，國內觀光業者瘋陸客商機，各大景點、鬧區出現大量專做陸客生意的飯店、商旅及民宿，但數量增加過快，同質性高，加上陸客大減，許多飯店等嘸人，只好認輸退出市場。

屋比統計，過去一年花蓮、台中、台北市旅館待售量都年增十間以上，其中以花蓮年增十八間，總待售量卅三間，賣壓最重，其次為台中市、台北市和高雄市，待售數量都在廿間以上。

商仲業者指出，過去幾年陸客來台，以團客減少最多，因此近年拋售的飯店，多是專營陸客團、設備管理質量較差，無法吸引高端客群的飯店，這次大陸全面暫停自由行，並恐波及團客，預料即便品質較佳的商旅、民宿也會受到衝擊，旅館賣壓勢必進一步升高。