年底陸客來台數大減 林佳龍目標恐難達成

2019-08-04 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



繼自由行陸客暫停來台後，在我方旅行社接獲大陸組團社傳來訊息，確定陸客團也將會縮減，各省市有不同的額度，交通部長林佳龍原認為，即使自由行陸客暫停來台，在其他市場都成長下，今年來台旅客數仍可多於去年的1,106.6萬，達到1,120萬人次，在團客也將縮減下，林佳龍的目標恐難達成，將創下自2003年以來，來台旅客人數首度出現負成長的紀錄。

據指出，今年1至7月來台旅客較去年成長，尤其是陸客來台人數較去年同期共增加了36萬餘人次，交通部原預估全年有望衝高到1,200萬人次，再創歷史新高，沒想到，大陸突然公告8月1日起暫停自由行陸客來台，隨後又傳出團客也將於9月1日開始減半、年底全部暫停的消息，以今年平均每月陸客來台人數近24萬推估，今年底恐將減少60至70萬人次，「林佳龍目標」面臨嚴峻挑戰。

交通部官員表示，依往年大陸的作法來看，陸方決定縮減團客人數後，各省市的組團社獲得配額，就會通知台灣合作的接待旅行社，因此，業界的消息往往比官方快很多，而且可靠度相當高，所以近期傳出陸方要再縮減團客的消息，雖未經大陸官方證實，但其可信度很高。

官員指出，自由行暫停、團客縮減後，參訪交流團恐怕也會跟著緊縮，僅剩少量的陸客（如探親目的的陸客）可以來台，預期今年大陸十一假期的商機，應會泡湯。

不過，官員認為，今年上半年來台旅客數達597.7萬人次，較去年同期成長近12.4%，各地區客源均有成長，陸客自由行暫停來台、團客縮減，確實會影響第4季來台人數，但是否會連1,120萬的目標數都達不到，還是要再觀察，當然要填補陸客的缺額，包括日韓、港澳、星馬、東協國家等主要市場，都要平均成長才有可能，這有賴政府與業者一起努力衝刺。

另外，官員表示，12月到明年初是傳統旅遊旺季，只要加強行銷推廣，應可增加來台旅客數。至於全年旅客數能否繼續成長，官員說沒有把握，僅強調大家都要盡力衝，希望不要中斷連續15年成長的紀錄。