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泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

陸客暫停來台 海峽兩岸台北旅展恐三度停辦

2019-08-04 18:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

大陸代表已兩年未參加台北國際旅展（ITF）同時主辦的海峽兩岸台北旅展，在陸方公告暫停自由行陸客來台下，兩岸關係持續惡化，海峽兩岸台北旅展今年恐第三度停辦，主辦單位台灣觀光協會坦言，現正努力邀請中，但希望應該不大。

台灣觀光協會秘書長吳朝彥表示，今年我方還是有去函給陸方，邀請對岸組團來參加2019海峽兩岸台北旅展，但陸方回復，因今年有參加台北、台中、高雄等四場旅展，相當忙碌，等忙完後再說，目前我方還在等對岸的回音，因報名截止期限到8月下旬，就要開廠商說明會，確定個展攤的位置，因此，我方還可以再等一段時間。

吳朝彥說，今年國內外報名參加ITF的展攤仍相當踴躍，約有1,500個攤位，和去年相當，兩岸旅展的展場位置仍規劃安排在南港展覽館的四樓，只要陸方表達願意參展，就可討論展區的配置與安排，「我們現在還在努力邀請（對岸）中，現在兩岸的氛圍不太好，希望應該不大，但我們仍抱希望」。

據指出，全台規模最大的旅展－「台北國際旅展」，去年首度移師南港展覽館展出，雖然參加旅展的單位和攤位多達1,500個，但因展館空間大，所以陸方決定不來參展，整個展館略顯空曠，若是今年陸方依然不來參展，等於蔡總統上任後，海峽兩岸台北旅展連續三年停辦。

過去海峽兩岸台北旅展除了大陸的旅行社、航空公司，各省市的旅遊局官員，甚至中央的國家旅遊局（現改制為文化和旅遊部），都會派出局長或副局長層級的官員來台，除推廣大陸觀光景點給台灣民眾，也和我觀光局官員和旅遊業者進行交流，為兩岸觀光界極為重要的交流場合之一，陸方的抵制，使已陷入低潮的兩岸關係愈加倒退。

吳朝彥表示，即使陸方真的不來參加海峽兩岸台北旅展，今年11月15至17日，在雲南昆明舉辦的「中國國際旅遊交易會」，我方還是會派團參展，持續行銷推廣台灣觀光。

觀光景點兩岸關係
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