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陸客自由行喊卡 商仲：東區好轉可能曇花一現

2019-08-04 12:03經濟日報 記者游智文╱即時報導

陸客自由行本月全面喊卡，房仲業者表示，除飯店業受影響外，自由行旅客愛逛的景點、鬧區也會受到衝擊，北市東區好轉可能曇花一現。

北市東區商圈因逛街人潮減少、租金過高，近年出現店面出走潮，主要街道忠孝東路四段200多家店面，一度多達三、四十家店面空租， 空置率直逼兩成。

一直到今年，由於學者提議課徵空店稅，北市府表示考慮，房東壓力增重，紛紛調降租金15%至30%，根據欣元商仲調查，近來陸續有MOMA、松本清、金生儀、寶鴻堂鐘錶等業者進駐，目前空置店面只剩19間， 空置率降至9.4%。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，東區本來是來台自由行陸客最愛商圈之一，近年雖因商圈沒落，旅客減少，但仍有一定陸客人數，近年新承租的業者，除因房東調降租金，營運壓力減低，不少也看好陸客消費市場。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示， 東區房東口袋深，目前降租15~30%，對不少房東來說，已是最大極限。大陸全面取消自由行，人潮減少，店家生意勢必持續下滑，但要房東再降租金很難，有可能出現新一波出走潮。

黃舒衛表示，東區目前仍空置的店面，不少不單是租金因素，店面位址、坪數、內部格局，也是租不掉主因，目前可能是東區最好情況，隨陸客自由行全面喊卡，東區店面空置率可能再度升高。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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