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飯店、旅館爆拋售潮 花蓮最慘

2019-08-04 12:02經濟日報 記者游智文╱即時報導

房仲業統計，目前全國在網路上待售的飯店、旅館與商旅共204間，較去年同期的127間大增六成。業者說，陸客來台自由行限縮後，可能會出現新一波拋售潮，旅館賣壓將暴增。

大陸日前宣布暫停陸客來台自由行，消息傳出，國內觀光業者大呼不妙，有人形容是觀光業霸王級寒流，有業者預期半年後，台灣飯店及民宿業可能倒一半。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，2016年政黨輪替後，網路待售飯店、旅館即一路增加，根據屋比統計，2017年7月待售旅館80家，2018年7月增加至127家，今年截至7月底已達204家。

陳傑鳴分析，飯店求售增加原因有二，政黨輪輪替後，陸客來台人數下滑，其次近年飯店、商旅快速增加。一減一增，造成市場嚴重供給過量。

交通部統計資料顯示，國內旅館、民宿房間數自2013年起，幾乎每年都增加1萬房，即便陸客來台人數減少，房間增加速度也未減緩。今年2月台灣旅館、民宿共1萬3546家、房間數24萬6195間，皆為歷史新高。

2015年陸客來台418萬人次，之後連年下滑，去年剩269萬餘人，較2015年大減36%。

陳傑鳴指出，馬政府時代，國內觀光業者瘋陸客商機，各大景點、鬧區出現大量專做陸客生意的飯店、商旅及民宿，但數量增加過快，同質性高，加上陸客大減，許多飯店等嘸人，只好認輸退出市場。

根據屋比統計，過去一年花蓮、台中、台北市旅館待售量都年增十間以上，其中以花蓮年增18間，總待售量33間，賣壓最重，其次為台中市、台北市和高雄市，待售數量都在20間以上。

商仲業者指出，過去幾年陸客來台，以團客減少最多，因此近年拋售的飯店，多是專營陸客團、設備管理質量較差，無法吸引高端客群的飯店，這次大陸全面暫停自由行，預料即便品質較佳的商旅、民宿也會受到衝擊，旅館賣壓勢必進一步升高。

資料來源／ 屋比房屋
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陸客民宿
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