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北市就服處8月5-9日辦徵才 零售電商首次招募

2019-08-04 11:05經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市就業服務處訂於8月5日至9日，在各就業服務站辦理現場徵才活動，共邀請11家廠商，可提供309個工作機會，這次釋出人力需求的行業包含電視購物平台、觀光飯店服務業、水產品批發業、餐飲服務及量販零售業，提供求職者更多元化的選擇，其中首次參加北市就服處微型徵才活動，計有美好家庭購物(股)公司、台北凱撒大飯店及海揚貿易公司等三家廠商。

就服處表示，「台北凱撒大飯店」為台灣的五星級飯店之一，也是台灣知名的旅館系統之一，釋出薪資38K的電機工程技術員職缺、薪資40K的油漆工職缺、以及薪資29K的西餐廳外場服務員；「海揚貿易股份有限公司」是國內水產品前三大進口商，釋出職缺有大夜門據倉管人員、大夜門據業務人員、新莊業務助理、新莊財務專員等職缺，薪資可達38K。

著名生機食品業者棉花田公司提供總公司電商高專職缺，企圖延攬擅長電子商務社群媒體品牌操作的行銷高手，薪資在4萬元以上。還有多家公司釋出有見習襄理、儲備店長、儲備區經理等優質職缺，讓求職或想轉職的朋友有更多一展長才的機會，歡迎有興趣的民眾，踴躍前往就業服務站應徵。

就服處說，參與徵才廠商有國裕開發公司（台北凱撒大飯店）、漢記公司－朱記餡餅粥、海揚貿易公司、頂呱呱國際公司、王品餐飲公司、三商家購公司、美好家庭購物公司、 集山實業公司、佐佐義公司、少帥禪園公司、棉花田生機園地公司共11家企業。

就服處指出，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站（ https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

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