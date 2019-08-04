搶攻日本市場 國泰航空冬季飛日本新潟德島

2019-08-04 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



搶攻日本市場，國泰航空集團為顧客提供更多暢遊日本的航線選擇。今年冬季將啟動兩個季節航線，包括全新航點新潟，以及再度開辦德島航線。

國泰航空表示，新潟航線對嚮往在滑雪勝地渡過白雪皚皚冬日的旅客是好消息。由2019年10月30日起，國泰港龍將營運每週兩班（逢星期三及六）航班，由設有商務及經濟客艙的空中巴士A330-300運作（有待政府機構批准）。國泰港龍將成為唯一營運香港至新潟直航航班的航空公司。

同時，國泰港龍航空去年推出往來位於四國地區德島的季節性直航航班，廣受旅客歡迎，將於今年重啟服務。每週兩班往返香港及德島的航班，將於11月9日開始（有待政府機構批准），每週三及六出發 ，以設有商務及經濟客艙的A320航機運作。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示：「日本一向深受香港旅客歡迎，而我們的日本航線亦表現理想。國泰集團積極開通尚未有直航服務的航點，既是我們增長策略的重點，亦能進一步鞏固香港的國際樞紐地位。」

旅客現可於國泰網站預訂新航線的航班，更可選擇於新潟或德島展開行程，從另一日本城市回港，亦可由新潟或德島回港，靈活計劃旅程。