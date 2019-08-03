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台中珍奶節 公布十大人氣珍奶品牌

2019-08-03 16:59經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市觀光旅遊局今年首度辦理「2019台中珍奶節－好茶好餅」活動，經過近一個月的拉票與廝殺，十大人氣珍奶品牌於今（3）日正式公布，近年竄紅的黑沃咖啡與茶湯會，並分別獲選代表最高榮譽的台中珍珠奶茶、珍奶料理年度代表品牌。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中是珍奶的故鄉，為了呼應市長盧秀燕拚經濟的市政理念，今年首創「台中珍奶節」，辦理人氣珍奶票選，活動迴響熱烈，共計398間店家、47個品牌參與，活動期間共投出超過12萬張票。

今天下午於廣三SOGO百貨戶外廣場舉辦的「2019台中珍奶節-好茶好餅」十大珍奶發布會，邀請入選十大珍奶品牌︰茶湯會、一芳水果茶、拾覺細做輕飲、黑沃咖啡、85度C、LULU食尚早午餐、cuppa café、台灣茶渠、樂丘廚房等業者共襄盛舉。

活動現場由十大珍奶店家，提供超過300份茶香四溢Q彈的珍奶、珍奶舒芙蕾等創意料理給民眾免費品嚐，讓民眾體驗來自珍奶故鄉最道地、最富創意的珍奶饗宴。

業者亦於活動熱情拉票，力邀民眾在品後投下神聖的一票，爭取獲得年度代表珍珠奶茶及料理的榮耀。

林筱淇也於活動現場頒發十大人氣珍奶品牌獎座，與業者分享台中珍奶節獲獎殊榮，並與知名藝人夏于喬、春水堂代表進行盲測，與民眾一同選出「年度代表珍珠奶茶-黑沃咖啡」及「年度代表珍奶料理-茶湯會」料理。

林筱淇説，珍珠奶茶雖然遍及全台，但來自發源地的味道還是最令人垂涎，並具有獨特的意義。

另有旅行業者也設計「1日珍奶網美專車」，由網美帶路自台北出發，號召珍奶控到台中來一趟珍奶主題之旅，除帶領旅客到台中知名打卡景點龍貓隧道、米奇樹，以及走訪春水堂體驗嶄新滋味的珍奶火鍋，也至活動現場親身感受珍奶的獨特魅力。

林筱淇強調，台中觀光旅遊資源豐富，來台中品嚐珍奶之餘，可以順遊如草悟道、高美濕地、國家歌劇院、東后豐/潭雅神自行車道、大坑/大肚/新田登山步道等景點，歡迎國內外旅客今夏到台中體驗多元豐富的旅遊魅力。

此次入選品牌也將於8月10日及11日集結聯合糕餅業者，在舊台中火車站站前廣場舉辦快閃市集，並有豐富舞台表演及抽獎活動，消費集點就有機會獲得台中五星飯店平日住宿券、下午茶券及伴手禮盒，邀請民眾佐茶配餅，共同體驗台中獨特的午茶拾光。

今年獲選十大珍奶品牌，包括珍珠奶茶類：最夯人氣-黑沃咖啡(黑糖黑玉拿鐵)、最美視覺-拾覺細做輕飲(花生沐芋乳)、最強Q彈-一芳水果茶(黑糖粉圓鲜奶)、最順口感-茶湯會(觀音珍珠奶茶)、最高CP-85度C。

珍奶料理類：最受歡迎-茶湯會（珍珠奶茶TP餅）、最佳上相-cuppa café（珍珠奶茶戚風蛋糕）、最強風味-LULU食尚早午餐（伯爵夫人瀑布蛋糕）、最瘋創意-台灣茶渠（波霸煉乳口袋吐司）、最想再吃-樂丘廚房（珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅）。

今天於廣三SOGO百貨戶外廣場舉辦的「2019台中珍奶節-好茶好餅」十大珍奶發布...
今天於廣三SOGO百貨戶外廣場舉辦的「2019台中珍奶節-好茶好餅」十大珍奶發布會，吸引大批民眾到場參與品嚐及投票。記者宋健生／攝影
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活動現場由十大珍奶店家，提供超過300份茶香四溢Q彈的珍奶、珍奶舒芙蕾等創意料理...
活動現場由十大珍奶店家，提供超過300份茶香四溢Q彈的珍奶、珍奶舒芙蕾等創意料理給民眾免費品嚐，讓民眾體驗來自珍奶故鄉最道地、最富創意的珍奶饗宴。記者宋健生／攝影
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台中珍奶節活動最高潮，由台中市觀旅局長林筱淇(中)與知名藝人夏于喬（左）、春水堂...
台中珍奶節活動最高潮，由台中市觀旅局長林筱淇(中)與知名藝人夏于喬（左）、春水堂代表（右）進行盲測，與民眾一同選出「年度代表珍珠奶茶-黑沃咖啡」及「年度代表珍奶料理-茶湯會」料理。記者宋健生／攝影
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台中市觀光旅遊局今年首度辦理「2019台中珍奶節－好茶好餅」活動，經過近一個月的...
台中市觀光旅遊局今年首度辦理「2019台中珍奶節－好茶好餅」活動，經過近一個月的拉票與廝殺，十大人氣珍奶品牌於今日正式公布。記者宋健生／攝影
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茶湯會獲選代表最高榮譽的台中珍奶料理年度代表品牌，由台中市觀旅局長林筱淇（右）頒...
茶湯會獲選代表最高榮譽的台中珍奶料理年度代表品牌，由台中市觀旅局長林筱淇（右）頒獎。記者宋健生／攝影
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近年竄紅的黑沃咖啡獲選代表最高榮譽的台中珍珠奶茶年度代表品牌，由台中市觀旅局長林...
近年竄紅的黑沃咖啡獲選代表最高榮譽的台中珍珠奶茶年度代表品牌，由台中市觀旅局長林筱淇（右）頒獎。記者宋健生／攝影
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