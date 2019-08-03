台中珍奶節 公布十大人氣珍奶品牌

2019-08-03 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中市觀光旅遊局今年首度辦理「2019台中珍奶節－好茶好餅」活動，經過近一個月的拉票與廝殺，十大人氣珍奶品牌於今（3）日正式公布，近年竄紅的黑沃咖啡與茶湯會，並分別獲選代表最高榮譽的台中珍珠奶茶、珍奶料理年度代表品牌。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中是珍奶的故鄉，為了呼應市長盧秀燕拚經濟的市政理念，今年首創「台中珍奶節」，辦理人氣珍奶票選，活動迴響熱烈，共計398間店家、47個品牌參與，活動期間共投出超過12萬張票。

今天下午於廣三SOGO百貨戶外廣場舉辦的「2019台中珍奶節-好茶好餅」十大珍奶發布會，邀請入選十大珍奶品牌︰茶湯會、一芳水果茶、拾覺細做輕飲、黑沃咖啡、85度C、LULU食尚早午餐、cuppa café、台灣茶渠、樂丘廚房等業者共襄盛舉。

活動現場由十大珍奶店家，提供超過300份茶香四溢Q彈的珍奶、珍奶舒芙蕾等創意料理給民眾免費品嚐，讓民眾體驗來自珍奶故鄉最道地、最富創意的珍奶饗宴。

業者亦於活動熱情拉票，力邀民眾在品後投下神聖的一票，爭取獲得年度代表珍珠奶茶及料理的榮耀。

林筱淇也於活動現場頒發十大人氣珍奶品牌獎座，與業者分享台中珍奶節獲獎殊榮，並與知名藝人夏于喬、春水堂代表進行盲測，與民眾一同選出「年度代表珍珠奶茶-黑沃咖啡」及「年度代表珍奶料理-茶湯會」料理。

林筱淇説，珍珠奶茶雖然遍及全台，但來自發源地的味道還是最令人垂涎，並具有獨特的意義。

另有旅行業者也設計「1日珍奶網美專車」，由網美帶路自台北出發，號召珍奶控到台中來一趟珍奶主題之旅，除帶領旅客到台中知名打卡景點龍貓隧道、米奇樹，以及走訪春水堂體驗嶄新滋味的珍奶火鍋，也至活動現場親身感受珍奶的獨特魅力。

林筱淇強調，台中觀光旅遊資源豐富，來台中品嚐珍奶之餘，可以順遊如草悟道、高美濕地、國家歌劇院、東后豐/潭雅神自行車道、大坑/大肚/新田登山步道等景點，歡迎國內外旅客今夏到台中體驗多元豐富的旅遊魅力。

此次入選品牌也將於8月10日及11日集結聯合糕餅業者，在舊台中火車站站前廣場舉辦快閃市集，並有豐富舞台表演及抽獎活動，消費集點就有機會獲得台中五星飯店平日住宿券、下午茶券及伴手禮盒，邀請民眾佐茶配餅，共同體驗台中獨特的午茶拾光。

今年獲選十大珍奶品牌，包括珍珠奶茶類：最夯人氣-黑沃咖啡(黑糖黑玉拿鐵)、最美視覺-拾覺細做輕飲(花生沐芋乳)、最強Q彈-一芳水果茶(黑糖粉圓鲜奶)、最順口感-茶湯會(觀音珍珠奶茶)、最高CP-85度C。