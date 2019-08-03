親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

反送中旺角大遊行 示威者占領鬧區進擊旺角

「她只是個女孩」父拒捐腎給病危女 棄療帶回家等死

大川貨輪觸礁沈沒 航港局要求採取應變措施

2019-08-03 16:06經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

交通部航港局今（3）日指出，本國籍「大川」貨船於昨日晚間8時於烏坵觸礁沈沒，該局要求船舶所有人於本月5日前，提供委託契約及抽油計畫送審、於6日前提送船體移除拖救計畫，且現場應立即採取防護及應變措施，避免油污外洩及污染，如有違反將依《海洋污染防治法》裁處。

航港局表示，船舶所有人應掌握近日海象狀況，儘速完成殘油抽除及進行水下船體勘查作業，於沉船地點佈放警示設施以維航安，協請海巡署等駐島單位協助監控，並即時通報相關單位處置。

航港局表示，該貨船於昨日晚間於烏坵海域運補卸貨時，疑因風浪不佳碰撞消波塊，造成船體破損船身傾斜進水，並於當晚約8時沉沒於大坵島南側約1浬處。

航港局表示，在接獲通報後，立即啟動海難應變機制並發布航船布告周知，並立即召開緊急應變小組會議，邀集運安會、海軍金門海指部、第九海巡隊、第九岸巡隊、金門縣環保局、港務處、金門縣政府、船舶所有人等單位與會共商對策。

航港局指出，事故船為高雄港籍雜貨船，總噸位992，船上載有7名台籍、6名印尼籍船員共計13人已平安獲救接駁上岸，船上尚存殘油重柴油約10噸、輕柴油約27噸。

航港局說明，目前已由第九海巡隊派艇會同金門縣環保局緊急攜帶攔油器具趕赴現場備便，防止油污外洩，後續將持續督導船舶所有人辦理船體及油料移除作業，儘速恢復當地海域原來景觀地貌。

大川貨輪2日於烏坵觸礁沈沒，交通部航港局要求船舶所有人採取應變措施。 圖／交通部...
大川貨輪2日於烏坵觸礁沈沒，交通部航港局要求船舶所有人採取應變措施。 圖／交通部航港局提供。
分享

金門海巡署環保
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

特力壯士斷腕 集團短空長多

2019-08-02 23:19

馥敦攜大陸建設 南京館危老改建

2019-08-02 23:14

成霖二代接班 歐陽玄任董座

2019-08-02 23:14

特力止血 大陸關店腳步加快

2019-08-02 23:14

通過增資 華新加碼煙台軋鋼廠24億

2019-08-02 23:14

成霖出售麗舍 估賺近千萬

2019-08-02 23:14

長榮航罷工支出8億 Q2認列

2019-08-02 23:14

華新綠能產業線纜 銷售占比升

2019-08-02 23:14

來看王永慶昆仲傳奇 台塑生醫健康悠活館好玩又好看

2019-08-02 15:36

小米有品否認與台電商合作

2019-08-02 14:34

漫雙11 電商提前暖身

2019-08-02 14:34

下半年旺季 電商瘋「造節」拚買氣

2019-08-02 14:34

台灣火鍋店破萬家 一年吃掉400億元

2019-08-02 13:09

高績效教練／把資訊當貨幣

2019-08-01 23:57

管理錦囊／善用OKR目標 激發責任感

2019-08-01 23:57

新創企業／培養獨角獸 鏈結國外市場

2019-08-01 23:57

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

特力集團壯士斷腕 將關閉大陸13家店

2019-08-02 20:04

這位董事長怒懟央視記者 公司市值一天蒸發逾百億

2019-08-02 18:36

貿易戰緊張 iPhone鏈淪重災區

2019-08-03 01:12

你的信用卡違約金被多收了嗎？ 金管會揪出4樣態

2019-08-02 20:44

老太太賣繼承房支付安養費用 不適用20％非自願稅率

2019-08-03 13:19

特力止血 大陸關店腳步加快

2019-08-02 23:14

花旗分析代工業 將掀二大巨變

2019-08-03 01:09

川普再揮關稅大刀…外資落跑 股匯爆量雙殺

2019-08-03 00:36

郭台銘投資 廣州超視堺傳求售

2019-08-02 23:49

外溢保單誘人 上半年熱賣

2019-08-03 00:07

川普加稅 代工業24小時備戰

2019-08-03 01:07

貿易戰火延燒 機械衝擊擴大、紡織早有準備

2019-08-03 01:08

銀彈大戰！5G頻譜競標 標金拉高至400億

2019-08-02 23:56

金管會宣示3大重點：理專控管、雲端委外及違約金計收

2019-08-02 19:59

5G頻譜標金 擬升至400億

2019-08-02 23:48

台商回流5,000億 提前達陣

2019-08-02 23:47

群創王志超 卸董事職務

2019-08-02 23:44

美中貿易戰再起 這些產品要被課高關稅

2019-08-02 21:17

大陸瘋建廠 全球面板產能長期過剩

2019-08-03 00:17

張忠謀談科技發展 指工研院角色要改變

2019-08-02 21:11

川普祭關稅「王牌」 專家：代工型小廠受創恐最重

2019-08-02 18:28

綠能29.1億元債權 京城銀全數打銷

2019-08-02 18:47

川普突然課中國關稅 VIX及美國長天期公債ETF大漲　

2019-08-02 20:28

美中貿易戰再開打 學者：台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 19:39

超視堺尋求脫手…有兩大理由

2019-08-02 23:44

大陸央行召開電視會議：適時降低存款準備金率

2019-08-02 22:59

經部：貿易戰影響 產線回台還有下一波

2019-08-03 01:10

央行跟降息？戴誠志：台利率低到像稀飯 能再煮多稀？

2019-08-02 21:44

「庶民經濟」崛起 中元節出現消費年輕化趨勢

2019-08-03 11:41

電競迷福音 市場首創四大遊戲通路刷卡享6％回饋

2019-08-03 06:01

保險觀念…從理賠走向預防

2019-08-02 23:21

謝勤益：傳鴻海擬賣廣州10.5代廠 主因為面板供過於求

2019-08-02 22:05

純網銀從3搶2變人人有獎 金管會：無外力接入

2019-08-02 22:09

經部：日韓衝突 半導體短多

2019-08-03 01:00

5G頻譜戰 中華電、台灣大要標滿100M頻寬

2019-08-02 23:44

特力壯士斷腕 集團短空長多

2019-08-02 23:19

股匯雙殺 外資偏空兩天大賣356億

2019-08-02 20:03

財經觀點／台商回流製造？狡兔三窟很重要

2019-08-02 23:42

成霖出售麗舍 估賺近千萬

2019-08-02 23:14

美關稅大刀砍向iPhone 電子業旺季罩烏雲

2019-08-03 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top