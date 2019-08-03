大川貨輪觸礁沈沒 航港局要求採取應變措施

2019-08-03 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



交通部航港局今（3）日指出，本國籍「大川」貨船於昨日晚間8時於烏坵觸礁沈沒，該局要求船舶所有人於本月5日前，提供委託契約及抽油計畫送審、於6日前提送船體移除拖救計畫，且現場應立即採取防護及應變措施，避免油污外洩及污染，如有違反將依《海洋污染防治法》裁處。

航港局表示，船舶所有人應掌握近日海象狀況，儘速完成殘油抽除及進行水下船體勘查作業，於沉船地點佈放警示設施以維航安，協請海巡署等駐島單位協助監控，並即時通報相關單位處置。

航港局表示，該貨船於昨日晚間於烏坵海域運補卸貨時，疑因風浪不佳碰撞消波塊，造成船體破損船身傾斜進水，並於當晚約8時沉沒於大坵島南側約1浬處。

航港局表示，在接獲通報後，立即啟動海難應變機制並發布航船布告周知，並立即召開緊急應變小組會議，邀集運安會、海軍金門海指部、第九海巡隊、第九岸巡隊、金門縣環保局、港務處、金門縣政府、船舶所有人等單位與會共商對策。

航港局指出，事故船為高雄港籍雜貨船，總噸位992，船上載有7名台籍、6名印尼籍船員共計13人已平安獲救接駁上岸，船上尚存殘油重柴油約10噸、輕柴油約27噸。