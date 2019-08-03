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失智海嘯來襲？富邦人壽新手失智家庭分享會挺進新竹

2019-08-03 15:03經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

富邦人壽為響應政府2025年失智友善台灣之願景，以關懷失智患者與照護者的身心靈為目標，與商周集團共同於台中、新北、新竹等地打造「新手失智家庭分享會」。今（3）日於新竹老爺酒店舉辦，吸引約200名失智家庭照護者踴躍出席。

分享會邀請台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧，及台灣失智症協會副秘書長李會珍，藉由醫師與專家的「專業作伴」，提升新手失智家庭與一般大眾對失智症的病識感，同時也期待能透過失智個案家屬「朋友作伴」的經驗分享，增加照護的正向力道與思維，並透過園藝治療帶領大家執行療癒手作課程，讓新手照護者能「暖心暖身」，給予專業知識與支持能量，也鼓勵失智患者能走出戶外動動手。

近年來全球政府、醫界對「失智症」的討論愈加重視，世界衛生組織（WHO）估計全球平均每3秒鐘就新增一名失智患者，並正式宣告失智症為全球公共衛生的優先議題。在台灣，據衛福部調查顯示，截至2018年失智症患者已超過28萬人。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，失智症是國人應共同面對的社會議題，富邦人壽長期投入關懷失智，不僅號召全台三萬名同仁完成線上培訓成為失智守護天使，提升自己對失智症的病識感，也期盼能在關鍵時刻，對社會、對他人伸出援手；此外，也積極推廣新手失智家庭分享會及失智協尋手鍊，給予以失智家屬及時且有效的照護資源，富邦人壽將持續整合資源與力量，展現企業正向影響力，支持失智家庭擁有一段不失意的照護歷程。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，面對失智海嘯我們每個人在認知與準備上都是新手，難免擔憂也顯得無助，富邦人壽於台北、新北、新竹、台中、高雄等地舉辦關懷新手家庭失智分享會，將持續把溫暖的照護能量、貼心的照護資訊傳遞到各個縣市、支持有需要的家庭，更期盼透過活動的推展，與全民攜手共同認識失智症、建立正確認知，也讓大家對未來可能面臨的失智風險，能有妥善的預期心理與準備。

失智症也有世代差距 年輕型失智病徵大不同

明明還年輕，怎麼可能得失智症？這是一般人對失智症的疑問之一，其實一般常見的失智症是指「老化失智」，而年齡小於65歲即確診為失智症的患者是屬於「年輕型失智症」，兩者的病癥截然不同，也因為發病時間年紀較輕，所以有許多患者與家屬都不願正視，而延緩就醫時程。台灣失智症協會副秘書長李會珍表示，許多年輕型失智症患者容易被判定為精神或憂鬱相關疾病，使得照護資源無法跟上，家屬總是繞了一大圈才回到失智照護的正軌上。

年輕型失智症相較於老年型失智症病程進展快速，且患者通常是家中的重要支柱、經濟來源或決策者，因此照護者多為配偶或子女，他們的心情調適在照護之路上就更顯重要。

台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧表示，年輕型失智症病因複雜且症狀不典型、多樣化，也因如此延遲被確診的時間通常較晚，總在生命巔峰給患者和家屬重重一擊，影響層面不可不審慎看待，建議民眾積極活絡自己的社交生活，並掌握「三動原則」來預防失智症，包含動身體、動大腦、動生活，不僅能延緩腦部老化，也可以使自己的身心狀態保持良好。

為提升國人對失智議題的關注與重視，富邦人壽也與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行「失智症病識感與準備度全台大調查」顯示，如果家人不幸罹患失智症，最擔心患者的記性變差而找不到回家的路，其次為妄想、躁動與產生幻覺，第三則是個性驟變、憂鬱寡言。富邦人壽與老人福利聯盟三年來一起推廣失智患者配戴協尋手鍊，一旦民眾發現走失的失智患者，可撥打電話至24小時協尋中心，就能幫助患者找到回家的路；為了給患者與家庭及時支援，富邦人壽也與全台100個失智相關診科合作，推動醫師確診送失智協尋手鍊模式，讓照護資源能第一線滿足需求。

另一方面，調查也發現近七成五的受訪者（74.48%）認為每月只需花費5萬元以下就夠，不過根據台灣失智症協會資料顯示，每月平均照護費用（含照護者離職之收入損失）約5~6萬元，顯示民眾對失智症照護費用的估算與實際的準備狀況上有明顯落差。

「記憶」連結著人與經歷的美好，更是人與人情感關係的延續，隨著全球失智時鐘不斷加快，平均每3秒就有1人罹患失智症，但你我的腳步卻遠遠趕不上失智海嘯的速度，面對沉重且漫長的失智之路，提醒社會大眾對失智症應該多理解、早行動，才能有正向的態度從容面對並握有妥適的照護資源。

富邦人壽「新手失智家庭分享會」今（3）日於新竹老爺酒店舉辦，吸引約200名失智家...
富邦人壽「新手失智家庭分享會」今（3）日於新竹老爺酒店舉辦，吸引約200名失智家庭照護者踴躍出席。記者李珣瑛／攝影
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富邦人壽「新手失智家庭分享會」今（3）日於新竹老爺酒店舉辦，吸引約200名失智家...
富邦人壽「新手失智家庭分享會」今（3）日於新竹老爺酒店舉辦，吸引約200名失智家庭照護者踴躍出席。記者李珣瑛／攝影
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失智症富邦人壽
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