「庶民經濟」崛起 中元節出現消費年輕化趨勢

2019-08-03 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「庶民經濟」崛起，也為今年中元節檔期商機更添柴火。通路業者觀察發現，在廠商紛紛針對中元節檔期推出特大包裝、異國零食和特色拌麵下，已開始出現年輕人也跟瘋加入囤貨的新風潮，中元節已有消費年輕化趨勢。

此外，特殊口味的零食，近來也很受消費者青睞，例如家樂福獨家聯名的「劉里長火雞肉飯米餅」就引發搶購熱潮，其中又以嘉義店的家樂福賣得最好。

此外，全台北、中、南各地在中元節時的購買習慣也大不同。根據愛買統計，在「飲料」方面，舒跑運動飲料皆為北中南的TOP1，此外，北部較愛碳酸氣泡飲料：包括黑松沙士、維大力汽水、可口可樂，都是銷量僅次於舒跑的飲品；中部在前十名熱銷飲料中，以清爽口味的綠茶最暢銷佔比最高；南部則是偏愛黑麥汁，熱銷前十名中黑麥汁就佔了三名比重最高。

國人主食的「米食」購買習慣也不同，普遍來說12公斤的大包裝東部米都是北中南民眾的熱銷一、二名，像是三好特級米、中興東部米。但，也發現北部民眾除了東部米的比重佔很高之外，口感偏軟的壽司米也深獲北部消費者喜愛。中南部則偏愛有較濃香氣的芋香米。