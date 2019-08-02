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台中休閒美食展開展 百家美食、伴手禮業者精鋭盡出

2019-08-02 19:41經濟日報 記者宋健生╱即時報導

一年一度的「2019台中休閒美食展」今(2)日起一連四天，在台中世貿中心盛大登場。延續過去熱絡的消費熱潮，今年邀集了100家美食伴手禮與旅遊業者共同展出，開展首日即吸引大批民眾湧入會場，買氣強強滾。

今年展會精選全台特色美食伴手禮人氣商家、特別因應中秋團購禮品規劃的台中十大伴手禮與糕餅名店，還有結合旅遊國內外行程、糕餅競賽、親子DIY體驗與消費滿額抽等活動，內容可說是「〝食〞項全能 應有盡有」。

台中世貿董事長林柏榕表示，父親節、民俗中元節與中秋佳節將近之際，台中休閒美食展提供了民眾闔家同遊、採購質優且多元伴手禮的平台。

台中市政府表示，台灣金餅獎的參賽業者水準一年比一年高，只要能在這項競賽中得獎，馬上就能反映在業者的業績上，而且得獎作品也會成為民眾購買伴手禮的重要指標，而台中糕餅年銷百億元的亮眼佳績，也顯示出民眾與國外旅客對台中糕餅的喜愛。

中秋佳節將近，台中糕餅公會搶先規劃中秋團購聯合展售活動，特別邀請台中市最知名的25家糕餅烘焙業者舉辦「糕餅烘焙展」，規劃「中秋月餅預購促銷方案」、「糕餅DIY體驗」與「糕手競賽」，推廣精緻繽紛的美味糕餅，邀請民眾以最實惠的價格，買到最好吃的幸福美味。

「台中糕餅烘焙展」除了糕餅聯合展售促銷及糕餅品嚐外，消費滿額還可免費參加糕餅DIY體驗活動，由知名糕餅店師傅指導，所有參展的業者，都是最優質的糕餅店家，不僅在品質上、安全衛生上也都經過主辦單位嚴選把關。

台中休閒美食展今年邁入第14年，由於歷年來的口碑廣受好評，人氣與日俱增，由台中市政府與台中糕餅公會合辦的「臺灣金餅獎烘焙競賽」，將總決賽場地訂在此展會場。

主辦單位大手筆投入47萬元總獎金，號召各界糕餅好手發揮創意，傳承台中特色糕餅文化，特別在今年增設「創意太陽餅」與「創意幸福蛋糕」競賽項目。

除了邀集25家糕餅名店設攤展售促銷中秋伴手禮品，同時規劃「創意幸福蛋糕」展區呈現得獎作品，參觀民眾將有機會一飽眼福，感受「糕」手雲集的「〝糕〞峰會」與充滿視覺享受的蛋糕秀。

競賽項目還增設「幸福視覺饗宴獎」，邀請民眾參與網路票選，幸運者還有機會抽中液晶電視等大獎，在8月3日台灣金餅獎頒獎典禮公布決賽名次與幸運得主。

另由台中市工商發展投資策進會規劃的「台中10大伴手禮」評選活動，從眾多優良伴手禮廠商中，嚴選出參加展會的10大伴手禮商家，有薔薇派、豬寶妹、益春茶舍、卡但屋、九個太陽、久久津、丹晴、FECA非卡、芋樂大世界、巴部屋雀屏入選設攤促銷推廣。

每家得獎作品都有其故事文化，鏈結著與台中的淵源，想要選購中秋伴手禮的民眾，可得把握這此難得的機會。

由台中市政府與台中糕餅公會合辦的「臺灣金餅獎烘焙競賽」，將總決賽場地訂在此展會場...
由台中市政府與台中糕餅公會合辦的「臺灣金餅獎烘焙競賽」，將總決賽場地訂在此展會場。記者宋健生/攝影
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延續過去熱絡的消費熱潮，今年邀集了100家美食伴手禮與旅遊業者共同展出。記者宋健...
延續過去熱絡的消費熱潮，今年邀集了100家美食伴手禮與旅遊業者共同展出。記者宋健生/攝影
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一年一度的「2019台中休閒美食展」今日起一連四天，在台中世貿中心盛大登場，首日...
一年一度的「2019台中休閒美食展」今日起一連四天，在台中世貿中心盛大登場，首日即吸引大批人潮湧入。記者宋健生/攝影
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伴手禮中秋
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