網家8月心禮節開跑 目標4天賺10億

2019-08-02 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）今年將父親節、七夕、中元節合一，打造「8月心禮節」，活動從8月1日進行到4日，規劃演唱會等三大亮點，全力搶攻商機。網家總經理蔡凱文表示，此波活動希望業績比肩去年雙11購物節，目標四天營業額達到10億元，昨第一天業績優於預期，接下來幾天挑戰會較大。

網家將8月心禮節視為雙11的前哨戰，蔡凱文指出，今年第一檔活動預算就是去年雙11的預算，心禮節就是對雙11的流量及行銷案型的想像，先測試看看爆發的能量，11月以前再視情況做調整，今年雙11預算設定會比去年更多。

去年各家電商平台都出現接單不順的問題，蔡凱文認為，這是很好的提醒，去年雙11包括交貨狀態、系統承載狀態等面向，覺得要做很大的修正，也一直不斷修正，比如，今年在接單量相較去年，增加了八倍之多，每分鐘可以接單的量提升很多，希望到今年雙11都不會再有系統量上的問題。

此外，網家今年也剛設置新的資料庫，準備導入AI應用，應用方向會較多著墨在商業管理、商業判斷支持、倉庫各種不同檢貨體系、物流分配等，估計花費在系統改善上的資本支出，約1億到2億元。生鮮布局部分，預計第四季會有設計的商品出來，是完全屬於PChome思考的商品，現在在試吃階段，最快雙11有些商品可以推出。