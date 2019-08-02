夏季商機強勁 Yahoo購物中心買氣熱

2019-08-02 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



近日氣溫狂飆上看36度，隨著夏季氣溫不斷升高，Yahoo奇摩購物中心高溫商機發威，帶動「戶外防曬」、「涼感家電」與「纖體輕食」等商品需求急速攀升。瞄準此波夏季高溫商機，Yahoo購物中心宣布推出相關優惠，要讓消費者輕鬆對抗炎炎夏日作戰成功。

Yahoo觀察，防曬品7月起即進入銷售旺季，暑假郊遊與戶外玩水將推動整體防曬品業績達到高峰，今夏防曬業績可望成長三成。綜觀今夏防曬趨勢，各家新品皆朝高係數防曬、質地清爽水潤、潤色妝前打底等為主要訴求，專櫃品牌則更強調細緻化的防護，如亮白、敏弱肌、運動BB、亮顏飾底等。

夏季氣溫不斷飆高，挹注Yahoo購物中心涼感家電買氣漲。Yahoo奇摩購物中心品類經理游晴元表示，7月進入高溫月，涼感家電平均客單價提升，約落在1萬5,000元至2萬5,000元間，6到7月業績成長近1.4倍，其中以冷氣買氣最旺，其次是電扇、移動式冷氣、水冷扇、手持式電風扇。

Yahoo分析，台灣消費者冷氣選購多偏好日、韓品牌，占整體冷氣銷售六成，選購變頻功能比例則高達九成，並以適用4到6坪的機款最熱銷。而近期賣翻的隨身降溫神器當屬迷你無葉手持式電風扇，因其造型獨特加上無葉設計提高安全度，單月便可賣破500台。

夏季計劃出遊拍美照，讓許多民眾紛紛為展現好身材而做準備。Yahoo指出，纖體瘦身需求提高，再加上近年來健身風潮興起，增肌減脂成為許多健身者的終極目標，帶動真空保鮮包裝的低脂雞胸肉平均每週賣出千片，拿下肉品類銷售冠軍。此外，低溫真空烹調的舒肥法也為之風靡。