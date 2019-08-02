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來看王永慶昆仲傳奇 台塑生醫健康悠活館好玩又好看

2019-08-02 15:36聯合報 記者劉明岩╱即時報導

觀光工廠如果規劃設計不當，往往給遊客有變相大賣場的感覺，在走馬看花後，就匆匆走人，而開辦兩年的台塑生醫健康悠活館，除了有生產線可參觀外，即日起，還舉辦「經營之神」王永慶、王永在昆仲傳奇展，並結合在地需求，免費開放兒童戲水區，還將舉辦路跑賽，將觀光工廠打造成在地社區的好鄰居。

位在台化彰化廠區的台塑生醫健康悠活館，成立兩年來，藉由透明公開研發、品檢、製程到包裝等生產場域，讓遊客直接走入台塑生醫的核心基地，打造一處以寓教於樂「智慧健康體驗」為主題的生活前哨站，開幕至今已有近40萬人到此參觀。

台塑生醫健康悠活館同時也要形塑企業形象，去年適逢「台塑企業」兩位創辦人王永慶辭世10週年、王永在辭世4週年，為緬懷兩位創辦人一生待人處事風範，與對台灣社會深遠影響及貢獻，設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，即日起，對外免費開放參觀。

這項展覽展示了「台塑企業」不同發展時期珍貴的照片、圖像與歷史素材，透過各項多媒體互動科技、趣味小動畫，展出二位創辦人生平故事、白手創業、奉獻社會等相關事蹟，對比呈現跨越台灣60餘年來不同階段的發展史頁，讓所有民眾一窺「經營之神」王永慶、王永在昆仲傳奇、精彩的一生。

台塑生醫健康悠活館也在8月期間，規劃「勁夏愛玩咖總動員」暑期活動，除免費參與大型清涼戲水溜滑梯等主題外，還有假日限定活動，邀請民眾一同來「FUN暑假」。

此外，台塑企業還訂11月24日，在台化彰化廠及台塑生醫健康悠活館，舉辦Formosa樂活盃彰化親子路跑活動，分為3公里樂活組及17公里健跑組，名額3000人，本月5日起接受報名。相關訊息可上官方網站：www.fbyoho.com.tw查詢。

台塑生醫健康悠活館設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，讓民眾對「經營之神」王永慶...
台塑生醫健康悠活館設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，讓民眾對「經營之神」王永慶、王永在昆仲傳奇，即日起，對外免費開放參觀。記者劉明岩／攝影
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台塑生醫健康悠活館設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，讓民眾對「經營之神」王永慶...
台塑生醫健康悠活館設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，讓民眾對「經營之神」王永慶、王永在昆仲傳奇，即日起，對外免費開放參觀。記者劉明岩／攝影
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位在台化彰化廠區的台塑生醫健康悠活館，成立兩年多來，已吸引約40萬名遊客參觀。記...
位在台化彰化廠區的台塑生醫健康悠活館，成立兩年多來，已吸引約40萬名遊客參觀。記者劉明岩／攝影
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台塑生醫健康悠活館設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，讓民眾對「經營之神」王永慶...
台塑生醫健康悠活館設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，讓民眾對「經營之神」王永慶、王永在昆仲傳奇，即日起，對外免費開放參觀。記者劉明岩／攝影
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台塑觀光工廠台化彰化廠
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