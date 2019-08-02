買咖啡送早餐！名古屋客美多咖啡全台最大店開幕

2019-08-02 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



源自日本名古屋Morning Service早餐文化的「客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee」，以「點任何飲料都送早餐」在台灣打響名號，近日在敦南商圈開出全台最大店，也是台灣的首家客美多加盟店，70坪的空間設有90個座席，同時也是全台最大店點。

客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee 在日本擁有逾850家分店，為日本前三大連鎖品牌，每一間分店開店前都經過仔細規劃，為了確保每家店的餐點品質及服務和日本各店皆一致，服務團隊須經過日本職人三個月的嚴格訓練，通過後領取合格狀才能展店。

全新開幕的敦南首家加盟店空間設計極有巧思，除了迎進天光綠意的舒適感十分難得，桌椅與桌間距離都經過特別設計，「包廂式隔間」也讓顧客身心放鬆、保障談話隱私。客美多咖啡「全服務式」的經營體現於各種貼心的安排，無論單人座位或沙發座席都設有免費電源插座與wi-fi無線網路，更以服務按鈕的貼心設計，取得服務與隱私的平衡點，免收服務費。

客美多咖啡 KOMEDA’s Coffee 最大特色之一「活力朝食」，源自日本名古屋的早餐文化，上午11點前點咖啡或任一飲品即免費招待特製厚片吐司，可搭配配料：水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三選一，主力商品Komeda咖啡訴求使用來自四個不同產地的咖啡豆以黃金比例調和。

此外，還有高人氣明星商品「シロノワール」(中譯：冰與火)，職人以多達64層折層、外層香酥內層鬆軟的丹麥麵包，放上特製的綿密霜淇淋再淋上楓糖漿，霜淇淋的濃郁奶香搭配楓糖漿的清甜，冷熱口感交融，是全日皆提供、最熱賣的招牌甜點。