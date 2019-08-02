台灣火鍋店破萬家 一年吃掉400億元

2019-08-02 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台灣人愛吃鍋，餐飲界流傳一句話「火鍋從來沒有離開過流行餐飲，它只是用不一樣的方式出現在你的餐桌上。」台灣人一年吃掉了將近400億元的火鍋，火鍋、涮涮鍋、藥膳鍋、食補鍋、麻辣鍋壽喜鍋、石頭火鍋、韓式火鍋，根據統計，全台灣火鍋店，估計超過10,000家。

2009年，王品集團進軍火鍋市場，首創「石二鍋」，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，融合日式涮涮鍋的極簡風味，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，在好安心、好涮嘴的同時，也能感受到台灣在地食材的鮮甜好滋味。

今天，8月2日「石二鍋」要過10歲生日了。王品集團表示，這十年來，「石二鍋」每天平均賣出超過10,000份火鍋，成為平價火鍋的領導品牌。

10年來，「石二鍋」團隊，深入台灣各鄉鎮，觀察食材的特性、生長環境、採收配送過程，秉持「一鍋一會」的心情，期盼顧客每次都能享用台灣原產安心食材，包含溯源履歷、原塊肉、非基改豆製品，創造「家的第二個安心廚房」。

為了感謝鍋友支持，王品集團旗下「石二鍋」規劃十周年慶生系列活動，8月2日生日當天，全台61家門店將直播送蛋糕慶生，並舉辦「顧客唱生日快樂歌，石二鍋買單」活動。

8月3日來店用餐，消費者就有機會獲得「石二鍋」十周年心意小禮物「200g留胚米」。