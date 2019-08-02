下半年旺季 電商瘋「造節」拚買氣

2019-08-02 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



網路家庭、創業家兄弟等電商，今年嘗試自行造節，期望進一步活絡消費市場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「雙11購物節」、「99購物節」等檔期，吸引電商群起跟進、大打促銷戰，帶來可觀效益，顯見「造節」效應之強。網路家庭（8044）、創業家兄弟（8477）等電商，今年嘗試自行造節，期望進一步活絡消費市場，如創業家今年3月祭出「321」秒購節；網家則將8月父親節、中元節、七夕合一，規畫「8月心禮節」。

以去年雙11來說，根據資策會MIC統計資料顯示，有63.5%網友計畫參與雙11，比起2017年57.1%成長。資策會MIC資深產業分析師張筱祺表示，網友關注度未必代表雙11銷售成績單，但已一定程度反映出平台至今宣傳成效，與網友接下來雙11購物青睞度。

電商業者指出，去年整體買氣佳，造節扮演重要的角色，「節已經造起來，即便不習慣網購的人，都知道要在雙11買」，對未來電商的發展預期，仍舊深具信心，不過造節並不容易，需要好幾年累積，比如雙11已經10年，近兩三年滲透率才比較高，造節很難第一年做就讓大家清楚知道有這個節。

網家 8月心禮節

網家在旗下PChome 24h購物，推出8月心禮節，期許再創電商造節新話題。網家表示，8月心禮節是以送禮文化的概念，保留具濃厚人情味的傳統習俗，並連結新時代的感動，要讓8月成為全民表達感恩與愛的最佳季節，藉由累積的消費資料，進行深度消費洞察，獨創造節新格局，打造購物全新氛圍，中元檔期挑戰消額翻倍，為全年營收旺季揭開序幕。

創業家 321秒購節

創業家今年於旗下生活市集規劃「321秒購節」，活動專區業績在兩周內成長超過600%，買氣相當踴躍，首次造節創造亮眼成績。 同時，創業家也藉由AI大數據的科技力，瞄準農曆年後的各式需求，以專區形式集結人氣商品，推出下殺優惠，以321秒購節帶動站上整體買氣，刺激營收回溫；創業家3月營收相較2月，月增達38.7%。

創業家表示，今年321秒購節是首次舉辦，成效還不錯，因此未來不排除再辦的可能性，至於繼續造新節的計畫，目前內部還在規畫討論中。