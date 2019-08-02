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Holyland電競高峰會 市府將持續補助相關產業

2019-08-02 12:01聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

「第一屆2019Holyland國際電競生態系暨5G應用高峰會」今天上午在華南銀行國際會議中心舉辦，各界專家也出席研討電競產業與5G應用的趨勢，活動中也共同簽約「安妮時代文創開發控股集團」投資協議，成立文創電競基金。北市副市長鄧家基表示，會全力支持電競產業以及拉近市民參與和認識電競相關產業。

北市副市長鄧家基出席致詞表示，電競已經是全球的新興產業，北市更也具備發展電競產業的潛力與優勢，因此市府以「民間先行，政府支持」的立場，從協助正名、推廣電競賽事、產業扶植、人才培育等面向推動，產業局也提供多項補助，自104年至今年7月底止，遊戲及電競關聯產業補助申請已達3,598萬。

活動中阿布達比親王與「安妮時代文創開發控股集團」簽約投資協議，主要投資安妮時代文創產業園與極限電競兩個板塊，另外也成立文創電競基金，未來將共同投資全球電競生態系、極限電競頻道、文化金融與等。

中華一番電競產業發展協會理事長張惠美表示，為建構台灣完善電競生態系，所以特別舉辦電競生態系高峰論壇，結合5G應用，讓電競翻轉產業升級。也希望在政府及各界積極努力推動下，帶動電競產業的整體繁榮發展，讓北市成為電競產業最友善的城市。

「第一屆2019Holyland國際電競生態系暨5G應用高峰會」各界專家出席研討...
「第一屆2019Holyland國際電競生態系暨5G應用高峰會」各界專家出席研討電競產業與5G應用的趨勢。記者鍾采蓉／攝影
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