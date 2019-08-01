Netflix推台灣製作團隊主導動畫《伊甸》2020年問世

2019-08-01 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



全球領導影音串流平台 Netflix 首度登陸台北漫畫博覽會。 路透 分享 facebook 全球領導影音串流平台 Netflix 首度登陸台北漫畫博覽會，開幕首日由Netflix首席動漫製作人櫻井大樹與日本知名動畫導演與製作人入江泰浩、台灣西基電腦動畫(CGCG Inc.) 的動畫導演彭喜浩、五號影像有限公司 (Studio5) 董事長金本真等主創團隊，帶來《Netflix遇見台灣原創力》精彩講座。曾擔任《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》導演的入江泰浩與台灣動畫導演彭喜浩一同發布Netflix原創動畫《伊甸》(Eden) 從未問世的最新素材。Netflix原創動畫《伊甸》(Eden)將於2020年問世，並在全球超過190個國家播出。

Netflix首席動漫製作人櫻井大樹分享與台灣西基動畫及五號影像《伊甸》(Eden)的跨國合作緣起，表示在動漫作品逐漸面向全球觀眾的今天，Netflix持續增加與日本以外的夥伴一同進行原創動漫的創作，借重世界各地最好的創作人才，帶來頂尖專業的作品。他持續看到台灣創作夥伴令人經驗的創作能量，以及台灣整體動漫產業所帶來的高品質作品。

五號影像有限公司 (Studio5) 社長本多真，率領旗下四位台灣動畫師張孟彤、羅琛智、姜晴紋、楊予諾與觀眾分享從西遊記齊天大聖孫悟空為靈感的《Monkey Gang》以及其他原創作品，期待未來與Netflix一起合作。