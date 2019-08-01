7月車市登錄達48,429台 14年以來同期新高

2019-08-01 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



整體景氣不佳，但車市卻衝出大量。7月車市在各大品牌積極推販下，整體市場登錄達48,429台，創下自2006年以來的同期新高紀錄。

今年上半年熱賣車款為各品牌7月銷售加溫，和泰車的雙神車、裕日車的KICKS、福特的FOCUS以及BMW的休旅車都讓品牌銷售較去年同期大幅成長。

7月車市掛牌數4,8429台年增達12.5%，也比上月大增26.6%，主要是夏季競賽與買車送贈品帶動銷售，累積前七月的掛牌數25萬5,351台則仍較去年同期衰退3.7%。

第2季以來熱銷車款到齊，Toyota Altis、RAV4、KICSK與FOUCS都持續熱賣，帶動車市銷售，也都較去年同期成長，但第1季時因為新車尚未上市的青黃不接，較去年同期大幅衰退，即使第2季以後的銷售成長，但到7月底仍較去年同期衰退。

依據車市龍頭和泰車的預估，今年下半年的表現優於去年同期，第2季以後的銷售也都有不錯的表現，但因為整體景氣仍有疑慮，再加上年初的衰退幅度大，因此雖然車市表現不錯，整體車市將仍維持年初的42.5萬台預期，較去年同期有1萬台的衰退。

7月車市值得注意的亮點包括和泰汽車今年3月陸續發表主力車種RAV4與ALTIS大改款，帶動品牌整體銷售，合計TOYOTA與LEXUS品牌7月登錄達17,193台，逼近14年歷史同期最高紀錄，市占率一舉達到35.5%。

TOYOTA單一品牌更以14,317台的銷售佳績，搶下近三成市占，持續穩坐台灣汽車市場龍頭寶座。

裕日車的KICKS從去年底到7月銷售熱度不減，帶動整體品牌銷售3,910台，年增率達到五成，累積掛牌21,753台，也有1.2%的成長；福特單月掛牌2,443台，較去年同期是五成的成長。

豪華車中，LEXUS挾NX與UX兩款熱銷休旅車傾力搶攻，單月掛牌8,573台，年增六成，並取代賓士的2,464台成為豪華車的龍頭。

這也是今年元月LEXUS以些微之差未能打敗賓士，此次捲土重來，終於單月打敗賓士。