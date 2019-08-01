親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

新竹喜來登「繪聚新竹」月餅 看見不一樣的新竹

2019-08-01 12:12經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計包裝的「繪聚.百納」中秋月餅禮盒，意義非凡。

自2018年聖誕節展開「繪聚新竹」公益藝術繪畫課 程教學計畫，於2018年12月開始進行公益募款，並將募款所得全數捐贈五峰國 小的藝術繪畫教學基金，透過與「立賢教育基金會」共同主辦及「世界和平會 」協辦合作之下，邀請新生代藝術家「林慧姮」擔任授課老師，為五峰國小的小朋友們進行為期兩個月共七堂的繪畫課程教學，引導五峰學童揮灑創意、恣意展開藝術啟發的學習體驗，並將最後的成果轉化成為期一個月的畫展及月餅 禮盒，期待讓更多人看見不一樣的新竹。

新竹喜來登與致力於偏鄉藝術教育啟發的 立賢教育基金會 合作共同規畫 「繪聚新竹」公益教學計畫，透過當代新銳藝術家「林慧姮」擔當課程指導， 引導五峰國小的小朋友們走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意 思考與繪畫能力，與小朋友們一起展開不受框架限制的藝術創作之旅，繪畫課 程以「家」和「自己」為創作概念，使用大量異材質的拼貼創造畫作 課程中 透過蒐集學校裡和生活中素材，諸如樹葉、樹枝、家紋布料、鈕扣等豐富媒材 ，小朋友們大膽運用於繪畫創作中，呈現一幅幅讓人驚豔的繪畫作品 即日起 至8月29日 於新竹喜來登一樓大廳舉辦「繪聚新竹」繪畫展 畫展中將完整展 示小朋友們的個人畫作和全體合作完成的「家」與「蘋果樹」的裝置藝術品。

新竹喜來登更將五峰國小學童的繪畫作品集結、結合於2019年中秋禮盒包 裝設計，並將禮盒命名為「繪聚‧百納」，意為透過孩子們藝術創造力豐沛的 繪畫及各種不同的元素，呈現充滿新竹獨特風貌的特色禮盒;繪聚月餅禮盒售 價NT$ 1,380，內含故事紀錄繪本及在地食材月餅8顆，百納月餅禮盒售價NT$ 980，內含故事紀錄繪本及在地食材月餅6顆。同時新竹喜來登也將提撥中秋月 餅禮盒1%營業收入，捐贈五峰國小持續推動藝術教育學程，培養偏鄉下一代持 續保有美學創意和藝術涵養，並實際運用部落生活。

豐邑喜來登大飯店 持續推動第八年的公益活動，今年更是透過與深 耕於偏鄉藝文教育的立賢基金會共同合作，將藝術創造的種子埋入偏鄉山區學 校，透過孩子們的童稚雙手創造創意無限的夢想繪圖。最後的成果將轉化成為 期一個月的畫展及月餅禮盒，「繪聚新竹」畫展自8月1日起至8月29日於飯店1F 東館展示;月餅禮盒自即日起至8月23日止享早鳥優惠85折，其中「繪聚‧百納 」中秋月餅禮盒的銷售將提撥1%作為小朋友未來藝術教育的基金。

新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計...
新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計包裝的「繪聚.百納」中秋月餅禮盒，意義非凡。記者李珣瑛／攝影
分享
新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計...
新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計包裝的「繪聚.百納」中秋月餅禮盒，意義非凡。記者李珣瑛／攝影
分享
新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計...
新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計包裝的「繪聚.百納」中秋月餅禮盒，意義非凡。記者李珣瑛／攝影
分享

月餅喜來登
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

陸暫停自由行 華航、長榮航因應策略

2019-08-01 13:11

TOYOTA 7月領牌逼近14年歷史最高

2019-08-01 11:08

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

環團要求停工 中油：三接工區非白海豚棲地

2019-08-01 00:07

凱督：思薇爾內衣營業正常

2019-07-31 23:22

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

沃旭攜手二鹿慢跑協會 行銷鹿港馬拉松

2019-07-31 21:48

研勤攜手台灣大車隊 擴大叫車及代駕服務

2019-07-31 20:23

成真咖啡 插旗台中大魯閣新時代購物中心

2019-07-31 20:06

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

康健人壽贊助偏鄉心臟病篩檢 逾5,000學子受惠

2019-07-31 16:14

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

力挺降組工會門檻 勞團籲修勞動三法

2019-07-31 13:52

勞團要求通盤檢討勞動三法 降低工會籌組門檻

2019-07-31 13:43

台灣大車隊響應酒駕新法 代駕大降價最低330元起

2019-07-31 13:20

全家進駐台鐵 未來將視後續站點特性導入自助結帳

2019-07-31 12:36

檢討勞動三法 工會團體訴求降低籌組門檻

2019-07-31 12:24

打造郵政物流園區廉政平台 中華郵政：排除不當干擾

2019-07-31 12:24

全國航空業總工會呼籲通盤檢討勞動三法

2019-07-31 11:03

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

中華電5G 2022大投資

2019-08-01 00:04

七工商團體 喊凍漲基本工資

2019-07-31 23:41

華映債權銀行 喊強制執行

2019-07-31 23:22

觀光大拚戰 林佳龍火速推秋冬遊獎勵

2019-08-01 01:33

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

AirPods熱賣 英業達接單滿載

2019-08-01 01:57

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

名家觀點／全球5G競技 看見三個機會

2019-08-01 00:24

繼承存款繳稅 可多數決

2019-08-01 02:54

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

2019-07-31 16:32

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

聯發科攻5G 推第二顆單晶片

2019-08-01 01:57

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

新聞解析／純網銀陰謀論起 成《唐吉訶德》的風車

2019-08-01 09:59

基富通好享退逾11萬人參加 金融圈長官偏好這類基金

2019-07-31 20:52

中國信託銀行率先同業 打造全渠道數位平台

2019-07-31 18:17

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

Fed降息1碼 新台幣開盤貶值7.4分

2019-08-01 09:32

「好享退」11萬人報名 彭淮南、顧立雄也參加了

2019-08-01 00:37

超微本季營運展望不佳 協力廠營運不受影響

2019-08-01 01:57

房產無償供營業用 要稅

2019-08-01 02:54

禾聯碩 攻蘋果智慧家庭

2019-08-01 00:04

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

Q2經濟成長 上修至2.41％

2019-07-31 23:42
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top