新竹喜來登「繪聚新竹」月餅 看見不一樣的新竹

2019-08-01 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹豐邑喜來登大飯店今（1）日發表，由五峰國小原住民小朋友的繪畫作品，進一步設計包裝的「繪聚.百納」中秋月餅禮盒，意義非凡。

自2018年聖誕節展開「繪聚新竹」公益藝術繪畫課 程教學計畫，於2018年12月開始進行公益募款，並將募款所得全數捐贈五峰國 小的藝術繪畫教學基金，透過與「立賢教育基金會」共同主辦及「世界和平會 」協辦合作之下，邀請新生代藝術家「林慧姮」擔任授課老師，為五峰國小的小朋友們進行為期兩個月共七堂的繪畫課程教學，引導五峰學童揮灑創意、恣意展開藝術啟發的學習體驗，並將最後的成果轉化成為期一個月的畫展及月餅 禮盒，期待讓更多人看見不一樣的新竹。

新竹喜來登與致力於偏鄉藝術教育啟發的 立賢教育基金會 合作共同規畫 「繪聚新竹」公益教學計畫，透過當代新銳藝術家「林慧姮」擔當課程指導， 引導五峰國小的小朋友們走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意 思考與繪畫能力，與小朋友們一起展開不受框架限制的藝術創作之旅，繪畫課 程以「家」和「自己」為創作概念，使用大量異材質的拼貼創造畫作 課程中 透過蒐集學校裡和生活中素材，諸如樹葉、樹枝、家紋布料、鈕扣等豐富媒材 ，小朋友們大膽運用於繪畫創作中，呈現一幅幅讓人驚豔的繪畫作品 即日起 至8月29日 於新竹喜來登一樓大廳舉辦「繪聚新竹」繪畫展 畫展中將完整展 示小朋友們的個人畫作和全體合作完成的「家」與「蘋果樹」的裝置藝術品。

新竹喜來登更將五峰國小學童的繪畫作品集結、結合於2019年中秋禮盒包 裝設計，並將禮盒命名為「繪聚‧百納」，意為透過孩子們藝術創造力豐沛的 繪畫及各種不同的元素，呈現充滿新竹獨特風貌的特色禮盒;繪聚月餅禮盒售 價NT$ 1,380，內含故事紀錄繪本及在地食材月餅8顆，百納月餅禮盒售價NT$ 980，內含故事紀錄繪本及在地食材月餅6顆。同時新竹喜來登也將提撥中秋月 餅禮盒1%營業收入，捐贈五峰國小持續推動藝術教育學程，培養偏鄉下一代持 續保有美學創意和藝術涵養，並實際運用部落生活。