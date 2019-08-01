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高市府、高雄港將合作開發舊港區 投資規模逾百億元

2019-08-01 11:53經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

高雄市都發局今（1）日宣布，將與交通部航港局、台灣港務公司簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書，針對高雄港舊港區1至10、16至18、21號碼頭，佔地面積32公頃土地，委託高雄港區土地開發公司招商，初估投資規模達百億元以上，並創造8,000個就業機會。

高市府指出，與港務公司合資成立的高雄港區土地開發公司（土開公司），合作經營範圍，包括高雄港舊港區1至10、16至18、21號碼頭，佔地面積32公頃。營運至今已二年多，為提升營運績效，繁榮港區，高雄市都發局與交通部航港局、港務公司，歷經半年協調，近日，三方將簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書。

高市都發局長林裕益說，市府已於7月25日推派土開公司總經理，未來將本於「市港互惠」原則，加強市港合作，並推動高雄舊港區最精華土地的轉型與開發。林裕益也籲請，中央儘快將董事長、總經理人事案，一併依公司法提送土開公司董事會通過議決，以加速計畫推動。

林裕益說，高雄舊港區碼頭，依都市計畫劃定為「多功能經貿園區第20工區」，為國有土地，管理機關為交通部航港局，委由港務公司經營。

三年前，為市港合作開發港區，市府與港務公司各出資49%、51%，合資成立高雄港區土地開發公司，目的市港合一共同開發高雄港區最精華地段，包括高雄港第1~10、16~18、21號碼頭，共32公頃土地。

林裕益又說，該土地依都市計畫劃定為「特定文化休閒專用區」土地，可供發展「文化、觀光、娛樂」等產業。期待已久，近期內，交通部航港局、港務公司與市府三方將簽定開發協議書，之後就可交由土開公司對外進行招商，請大家拭目以待。

都發局綜合企劃科長鍾坤利說，市府已於今年6月同意交通航港局與港務公司所提的工區開發協議書，三方簽定以後，土開公司就可依協議書計畫，因應市場供需情形，研訂區內開發經營項目內容，以大幅提升經營績效。

鍾坤利指出，未來引入「文化、觀光、娛樂」等關聯產業鏈的第20工區，將可結合駁二藝文特區、棧貳庫、鐵道文化園區等，營造港灣新特區，初估投資規模達百億元以上，並創造8,000個就業機會。

都發局表示，依三方協議書開發計畫期程，初期將推出高雄港候工室、1至10號碼頭等，透過棧庫群空間活化，以及複合娛樂商業設施的興建，打造兼具舊港區歷史風情與水岸休閒娛樂廊帶，估計招商引資50億元、創造3,000個就業機會。

都發局說，高雄港埠旅運中心預定於明年完工啟用，土開公司經營的21號碼頭，也可規劃「水岸遊憩商場」及「室內主題樂園」，發展郵輪母港經濟，估計投資金額30億元、創造1,000個就業機會，

又說，16至18號碼頭，預計116年招商，計畫引入地標建築、國際星級酒店、綜合商場等，打造港灣新國門意象，估計投資金額46億元、創造4,000個就業機會。

高雄市都發局將與交通部航港局、台灣港務公司簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開...
高雄市都發局將與交通部航港局、台灣港務公司簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書，合作開發高港舊港區32公頃土地。 圖／高市府提供
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