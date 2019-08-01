TOYOTA 7月領牌逼近14年歷史最高

2019-08-01 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



和泰車代理的TOYOTA品牌在7月推出經銷商銷售競賽加持下，再加上有ALTIS、RAV4雙神車助攻，農曆七月淡月前的促銷傳捷報，TOYOTA單一品牌以14,317台的銷售佳績，搶下近三成市占，持續穩坐台灣汽車市場龍頭寶座。

車市告捷！七月車市在各大品牌積極推販下，整體市場登錄達48,429台，創下自2006年以來的同期新高紀錄；和泰汽車今年3月陸續發表主力車種RAV4與ALTIS大改款，帶動品牌整體銷售，合計TOYOTA與LEXUS品牌7月登錄達17,193台，逼近14年歷史同期最高紀錄，市占率一舉達到35.5%； TOYOTA單一品牌更以14,317台的銷售佳績，搶下近三成市占，持續穩坐台灣汽車市場龍頭寶座。

3月推出大改款的休旅霸主TOYOTA RAV4，於7月登錄繳出3,082台，一舉創下自1997年導入台灣市場以來的新高紀錄，穩坐台灣SUV市場NO.1的王者寶座

COROLLA ALTIS於今年3月推出大改款車型，除全車系標配TSS、7SRS氣囊等主被動安全配備外，更首度導入HYBRID車型，憑藉優異品質及超低油耗深獲台灣消費者喜愛，7月登錄一舉突破4,000台，創下3月大改款以來的銷售新高，持續稱霸國產車市場。