親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

組黨理念親說明 柯文哲：以台灣為民以民眾為本

MLB／731大限最震撼交易 太空人補進葛蘭基

富邦媒南區物流中心規模更勝北區 2021年營運

2019-08-01 09:57經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

富邦媒（8454）擬砸下6.3億元購置台南市新市區大營段11筆土地，作為自建南區物流中心之標的，公司表示，預計購置土地面積達8,053坪，規模更甚北區物流中心。南區物流中心預定於2021年下半年展開試營運，未來將有助於擴展快速便捷的配送服務，同時節省物流轉運時間與成本，為營運帶來助益。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，富邦媒表示，隨著公司營運規模持續攀升，為讓快速到貨服物能擴及全台，物流及倉儲效能精進一直為首重的任務。

富邦媒自2017年第4季北區物流中心啟用後，隔年2018第1季即積極布建衛星倉儲，至今加入營運的10座衛星倉，分別座落於大台北地區、桃園、台中、彰化、台南、高雄各地。

富邦媒表示，綿密網絡有助於舒緩北區物流倉儲的配送壓力，同時提升物流配送的效能；物流為服務消費者的最後一哩路，富邦媒一直積極覓尋南部適合建置物流中心的土地。

富邦媒表示，台南市新市區大營段鄰近中山高速公路，至永康交流道僅需10~15分鐘車程，對於未來商品貨件的發貨與供應商之入庫皆占有地利之便；加上使用大數據運算、南北物流配置的調節、降低物流轉運結點，有助於擴展南部當日配與速達服務的版圖。

富邦媒購物網
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

環團要求停工 中油：三接工區非白海豚棲地

2019-08-01 00:07

凱督：思薇爾內衣營業正常

2019-07-31 23:22

業務最前線／重新定義談判框架 扭轉僵局

2019-07-31 22:50

創新平台／客服機器人愈來愈有溫度

2019-07-31 22:50

連鎖效應／三重機制 發掘營運盲點

2019-07-31 22:50

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

沃旭攜手二鹿慢跑協會 行銷鹿港馬拉松

2019-07-31 21:48

研勤攜手台灣大車隊 擴大叫車及代駕服務

2019-07-31 20:23

成真咖啡 插旗台中大魯閣新時代購物中心

2019-07-31 20:06

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

康健人壽贊助偏鄉心臟病篩檢 逾5,000學子受惠

2019-07-31 16:14

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

力挺降組工會門檻 勞團籲修勞動三法

2019-07-31 13:52

勞團要求通盤檢討勞動三法 降低工會籌組門檻

2019-07-31 13:43

台灣大車隊響應酒駕新法 代駕大降價最低330元起

2019-07-31 13:20

全家進駐台鐵 未來將視後續站點特性導入自助結帳

2019-07-31 12:36

檢討勞動三法 工會團體訴求降低籌組門檻

2019-07-31 12:24

打造郵政物流園區廉政平台 中華郵政：排除不當干擾

2019-07-31 12:24

全國航空業總工會呼籲通盤檢討勞動三法

2019-07-31 11:03

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

七工商團體 喊凍漲基本工資

2019-07-31 23:41

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

中華電5G 2022大投資

2019-08-01 00:04

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

華映債權銀行 喊強制執行

2019-07-31 23:22

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

觀光大拚戰 林佳龍火速推秋冬遊獎勵

2019-08-01 01:33

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

AirPods熱賣 英業達接單滿載

2019-08-01 01:57

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

2019-07-31 16:32

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

繼承存款繳稅 可多數決

2019-08-01 02:54

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

名家觀點／全球5G競技 看見三個機會

2019-08-01 00:24

純網銀統統有獎 中華電、國票金小漲慶功

2019-07-31 12:34

北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42

聯發科攻5G 推第二顆單晶片

2019-08-01 01:57

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

中國信託銀行率先同業 打造全渠道數位平台

2019-07-31 18:17

工研院ICT TechDay 六大亮點超吸睛

2019-07-31 10:30

基富通好享退逾11萬人參加 金融圈長官偏好這類基金

2019-07-31 20:52

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

超微本季營運展望不佳 協力廠營運不受影響

2019-08-01 01:57

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top