富邦媒南區物流中心規模更勝北區 2021年營運

2019-08-01 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



富邦媒（8454）擬砸下6.3億元購置台南市新市區大營段11筆土地，作為自建南區物流中心之標的，公司表示，預計購置土地面積達8,053坪，規模更甚北區物流中心。南區物流中心預定於2021年下半年展開試營運，未來將有助於擴展快速便捷的配送服務，同時節省物流轉運時間與成本，為營運帶來助益。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，富邦媒表示，隨著公司營運規模持續攀升，為讓快速到貨服物能擴及全台，物流及倉儲效能精進一直為首重的任務。

富邦媒自2017年第4季北區物流中心啟用後，隔年2018第1季即積極布建衛星倉儲，至今加入營運的10座衛星倉，分別座落於大台北地區、桃園、台中、彰化、台南、高雄各地。

富邦媒表示，綿密網絡有助於舒緩北區物流倉儲的配送壓力，同時提升物流配送的效能；物流為服務消費者的最後一哩路，富邦媒一直積極覓尋南部適合建置物流中心的土地。

富邦媒表示，台南市新市區大營段鄰近中山高速公路，至永康交流道僅需10~15分鐘車程，對於未來商品貨件的發貨與供應商之入庫皆占有地利之便；加上使用大數據運算、南北物流配置的調節、降低物流轉運結點，有助於擴展南部當日配與速達服務的版圖。