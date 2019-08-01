酷航加入16架空巴A321neo 將佈署在6小時範圍內航線

2019-08-01 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



酷航機隊將加入16架全新空中巴士 A321neo。首架 A321neo 客機將命名為「Wings of Change」（中文翻譯：變之翼）；第一架客機預計在2020年第4季交機，提供中程航線6小時以內的飛行服務。

其中6架由原本向空中巴士的 A320neo訂單中升級，其餘十架則是為新租機。新機的加入將促成酷航於2020/2021 財政年度，實現雙位數成長的計畫。

A321neo 由空中巴士生產，搭載普惠（Pratt & Whitney）引擎，單走道的機型可容納 236 位旅客，較 A320neo 機型多出 50 個座位。酷航執行長李立興表示：「A321neo的加入，為酷航在 2020 年後注入更多成長可能性，也正符合了第一架客機的名稱「Wings of Change」（變之翼）。旅客除了能享有原本熟悉的座椅設計外，將會體驗到全新的客艙內裝。我們期待旅客就像我們一樣，因新機隊加入酷航家族而感到興奮。」

最寬敞的單走道客機A321neo，使用了強化的鯊魚鰭機翼 （Sharklets）、高效能燃油引擎和創新技術之客艙。預計會比 A320neo 節省 12% 的燃料，更比 A320 ceo系列節省 20%。

在環保方面，噪音和氮氧化物排放也將大幅下降 50%。每年每架機預計減少 5,000噸的碳排放量。

隨著A321neo 的加入後，酷航將能以無與倫比的效率，營運單走道客機之航班。