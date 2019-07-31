環團呼籲大潭三接應停工 中油：工區非白海豚棲地

2019-07-31 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



環保團體今天在行政院召開訴願記者會，指稱台灣中油不顧大潭海域發現白海豚，仍將放置沉箱，要求第三座液化天然氣接收站停止施工。台灣中油回應表示，三接工區不在農委會公告的中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍內，但未來仍會以對生態環境最小干擾方式施工，並關注白海豚動態。

環團日前收到漁民在桃園大潭外海目擊白海豚棲息的新事證，向環保署申請撤銷觀塘工業區、工業港環評處分，但遭駁回，環團昨天向政院提出訴願，並呼籲應依文化資產保存法指定大潭藻礁為自然地景。

台灣中油回應指出，中華白海豚重要棲息環境範圍，北起苗栗縣龍鳳港以北之森林公園沙灘，南邊界線為外傘頂洲西南端之間的近岸淺水海域，重要棲息環境包括98%中華白海豚目擊點，範圍共橫跨苗栗、臺中、彰化、雲林等四縣（市），已確定的中華白海豚生殖育幼棲地包括台中大甲溪至大肚溪沿海、外傘頂洲至嘉義沿海；觀塘海岸及第三座液化天然氣接收站，都未在白海豚重要棲息環境範圍內。

台灣中油強調，三接開發案皆依法取得許可，並依環評承諾執行生態及環境監測，也會依法保護保育類野生動物，台灣中油在施工及營運間，都會遵循環評承諾事項，執行生態監測及相關保育工作，並承諾將以對生態環境最小干擾的方式施工，也會持續關注白海豚動態。