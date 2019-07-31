研勤攜手台灣大車隊 擴大叫車及代駕服務
研勤（3632）今天公布，攜手台灣大車隊及台灣代駕，以研勤的精準導航及定位、人臉辨識引擎及電子地圖平台等技術，擴大叫車及代駕服務，有利營運成長。
研勤表示，根據台灣大車隊55688代駕公開「酒後代駕用戶行為洞察報告」指出，只有2成的用戶會事先預約酒後代駕服務，其他8成的用戶則於飲酒當下或事後臨時呼叫。藉由研勤旗下FarBar電子廣告看板呼叫55688「台灣大車隊」叫車或代駕服務，不僅流程更為輕鬆便捷，可減輕店家協助叫車負擔外，精準導航定位技術也能減少消費者叫車後等待時間。
研勤FarBar事業群總經理曾敬任指出，FarBar電子廣告看板結合台灣大車隊55688叫車及代駕服務系統後，連鎖餐飲、酒吧及飯店等業者導入的效果呈現快速成長，預期在55688推出代駕降價方案後，將進一步推升FarBar電子廣告看板的銷售。
稍早研勤也宣布攜手台灣代駕，共同建構代理駕駛「驗明正身」系統，台灣代駕將於系統應用程式（APP）上加入研勤的人臉辨識技術，在代理駕駛每次接單前，要求代理駕駛需進行人臉辨識後始可接單，可強化落實對代理駕駛管理，建構更安全有保障的代駕環境體驗。
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